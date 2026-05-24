Путин на грани: даже если бы война в Украине закончилась на условиях Кремля, положение РФ не улучшится
Путин оказался под давлением из-за войны против Украины, а его образ «сильного лидера» начинает разрушаться.
Глава Кремля Владимир Путин все больше сталкивается с последствиями затяжной войны против Украины, которая подрывает экономику России, истощает армию и ослабляет его политический образ внутри страны.
Об этом говорится в колонке историка Роберта Сервиса The Telegraph.
Автор напоминает, что российские власти традиционно строили свою легитимность на военных победах, а поражения в войнах неоднократно становились роковыми для руководителей страны. По его мнению, именно война против Украины стала для Кремля стратегической ошибкой, все сильнее влияющей на положение России.
Экономические проблемы и потери на фронте усиливают давление на Путина
Как отмечает источник, Путин рассчитывал завершить вторжение через несколько дней, однако боевые действия продолжаются уже пятый год. В то же время Россия сталкивается с экономическими проблемами, ростом стоимости жизни и большими потерями на фронте.
В материале также обращают внимание на символические изменения в РФ. В частности, парад 9 мая в Москве впервые прошел без демонстрации танков и современной военной техники из-за опасений атак украинских дронов.
Крем усиливает контроль над инфопространством
Кремль также ужесточает контроль над информационным пространством. По данным издания, власти ограничивают работу Telegram и продвигают контролируемые государством платформы, что вызывает недовольство среди молодежи.
Автор отмечает, что переход к более широкому призыву в армию может усилить общественное недовольство. До этого времени российская армия в значительной степени полагалась на контрактников и добровольцев из более бедных регионов.
Даже при завершении войны на условиях, приемлемых для Кремля, геополитические потери России уже стали необратимыми.
«Эта война стала гигантской геополитической ошибкой», — заключает автор.