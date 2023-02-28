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Путин на коллегии ФСБ призвал помешать "всей этой мерзости" расколоть российское общество

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Путин на коллегии ФСБ призвал помешать "всей этой мерзости" расколоть российское общество

Фото: Associated Press

Также президент РФ хочет "поставить заслон для диверсионных групп" на российско-украинской границе.

Глава Кремля Владимир Путин во время своей речи на коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации приказал выявлять и прекращать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить общество его страны.

Об этом говорится в ряде пропагандистских РосСМИ.

По словам Путина, в расколе российского общества виноваты те, кто "использует в качестве оружия сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию", а именно, "вся эта мерзость".

"Конечно, нужно проявлять и прекращать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует в качестве оружия сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось по отношению к нашей стране, а сейчас, попытки, конечно, самые активные... попытки активизировать всю эту мерзость на нашей земле", — заявил Путин.

Глава Кремля также призвал особое внимание уделить экономической безопасности страны, а также усилить борьбу с коррупцией.

Президент РФ также призвал держать под особым контролем российско-украинскую границу, "поставить там заслон для диверсионных групп".

Ранее директор Центра европейских инициатив проанализировал речь главы Кремля о танках Leopard для Украины.

По словам Евгения Криштафовича , в Кремле прекрасно понимают, что вооружение, которое имеет НАТО, не идет по сравнению с оружием РФ.

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Дата публикации
Просмотры
109
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