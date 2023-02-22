Путин на концерте в Лужниках вдруг вспомнил молитву "Отче наш" и "родину-мать"

Поздравление российских захватчиков с праздником дня защитника отечества президент РФ начал почему-то с упоминания о самой известной христианской молитве, но акцентировал внимание только на первых словах.

В среду, 22 февраля, во время своего короткого выступления на митинге-концерте в Лужниках по случаю дня защитника отечества президент РФ Владимир Путин заговорил об "исторических рубежах" России, на которых во время захватнической войны находятся солдаты государства-агрессора, и призвал крикнуть им трехкратное "ура", чтобы они услышали.

Видео с выступлением хозяина Кремля, развязавшего войну в Украине, опубликовано в Telegram-каналах.

В начале своего выступления Путин, говоря о российском празднике "дня защитника отечества", вдруг вспомнил о молитве "Отче наш".

“Отче, отец. И в этом есть что-то близкое каждому человеку. Мы ведь говорим и "родина-мать". Речь идет о семье, о чем-то огромном, мощном и близком сердцу каждого человека. По большому счету, родина и семья в нашем сердце – это одно и то же”, — пытался собрать неадекватно разрозненные мысли российский президент.

Быстро завершив тему семьи, отца и матери, Путин оседлал любимого "исторического" конька и заявил, что сейчас продолжаются бои на "исторических рубежах" России, которые его больное воображение почему-то всегда переносит на территорию Украины.

Не уточняя, где именно идут бои, Путин призвал собравшихся трижды воскликнуть "ура" — так, чтобы это приветствие услышали оккупанты.

Объявив, что все россияне, которые стали на "защиту наших интересов, людей, культуры, языка, территории", являются защитниками отечества, российский президент покинул сцену, уступив свое место певцу Григорию Лепсу, который продолжил концерт.

Напомним, возле стадиона "Лужники" в Москве, куда собрали массовку для празднования, заметили установку ПВО "Панцирь-С1".

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