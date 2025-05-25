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Путин на вертолете "отбивался" от украинских дронов: россияне придумали новый анекдот
Визит российского президента на Курщину обрастает странными подробностями.
Российская пропаганда распространила выдумку о «геройском полете» президент РФ Владимира Путина в Курскую область во время атаки украинских беспилотников.
Пропагандисты ТАСС со ссылкой на командира дивизии противовоздушной обороны в Курской области Юрия Дашкина заявили, что вертолет Путина находился «в эпицентре отражения масштабной атаки» украинских дронов.
«Мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали воздушную безопасность полета президентского вертолета. Вертолет [Путина] фактически был в эпицентре отражения масштабной атаки беспилотников», — выдал он.
Удивительно, но свой анекдот российский военачальник не украсил какими-то более яркими эпизодами о том, как Путин расстреливал украинские беспилотники из пулемета или ловил их голыми руками.
Юрий Дашкин лишь скромно отметил, что во время так называемого «визита Путина» российская ПВО якобы сбила 46 украинских дронов на Курщине.
Ранее российские паблики разносили «сенсационную» историю о дочери российского президента Владимира Путина Марии Воронцовой, которая якобы спасала раненых оккупантов на войне в Украине и получила контузию
Создателем этого фейка был бывший чиновник из Якутии Спиридон Борбуев, который принадлежит к путинской партии «Единая Россия».
Напомним, недавно возле московского Кремля, резиденции российского президента Путина, выставили усиленные посты с военной техникой для защиты от дронов