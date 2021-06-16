Путин на встречу с Байденом надел любимый часы: что это за аксессуар и какова его стоимость

Такие часы стоят 11,5-12,5 тысячи долларов.

В Женеве 16 июня стартовала встреча Владимира Путина и Джо Байдена, которая началась рукопожатием лидеров двух стран на крыльце Ла Гранж во время чего российский президент засветил свои часы.

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Так, на фотографии попала правая рука главы РФ, на которой красовались Blancpain Leman Aqua Lung Grande Date.

Говорят, что это самые любимые часы Владимира Путина. Именно с Blancpain он появляется на переговорах, важных встречах и заседаниях.

Часы Blancpain Leman Aqua Lung Grande Date — это лимитированная серия, таких существует всего 2005 экземпляров. Они особенны тем, что имеют сапфировое стекло, стальной корпус с антикоррозионными свойствами, автоматический калибр 6950 с резервом хода до 70 часов. В нижней части циферблата расположено большое окошко даты.

Фото из открытых источников

Напомним, 16 июня в Женеве проходит встреча американского президента Джо Байдена с российским главой Владимиром Путиным. Они знакомы, однако впервые встречаются как главы государств. Встрече предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

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