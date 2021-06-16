Путин на встречу с Байденом надел любимый часы: что это за аксессуар и какова его стоимость

Такие часы стоят 11,5-12,5 тысячи долларов.
В Женеве 16 июня стартовала встреча Владимира Путина и Джо Байдена, которая началась рукопожатием лидеров двух стран на крыльце Ла Гранж во время чего российский президент засветил свои часы.
Так, на фотографии попала правая рука главы РФ, на которой красовались Blancpain Leman Aqua Lung Grande Date.
Говорят, что это самые любимые часы Владимира Путина. Именно с Blancpain он появляется на переговорах, важных встречах и заседаниях.
Часы Blancpain Leman Aqua Lung Grande Date — это лимитированная серия, таких существует всего 2005 экземпляров. Они особенны тем, что имеют сапфировое стекло, стальной корпус с антикоррозионными свойствами, автоматический калибр 6950 с резервом хода до 70 часов. В нижней части циферблата расположено большое окошко даты.
Напомним, 16 июня в Женеве проходит встреча американского президента Джо Байдена с российским главой Владимиром Путиным. Они знакомы, однако впервые встречаются как главы государств. Встрече предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.