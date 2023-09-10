Путин начал больше бояться: американский дипломат дал неожиданное объяснение войны РФ против Украины

Антизападная и антиукраинская политика хозяина Кремля обусловлена его страхом перед собственным народом.

Президент Российской Федерации Владимир Путин превратился в авторитарного лидера, боящегося протестов внутри страны. Именно поэтому он сделал Украину внешним врагом России.

Об этом говорил директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), американский дипломат Майкл Макфол в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин стал более авторитарным. Он стал больше бояться своего народа, поэтому ему нужен был внешний враг, чтобы оправдать свою авторитарность. Именно поэтому он стал более антизападным, антиукраинским", — заявил он.

По словам американского дипломата, давно следящего за нынешним хозяином Кремля, в начале своего правления, в 2000 году Путин был не таким антидемократическим, но со временем убедился, что расширение демократии в России грозит его авторитарному правлению.

По его мнению, Путин опасается не расширения НАТО, а демократической экспансии.

"Он видел Сербию в 2000 году, Грузию в 2003, и самое главное Оранжевую революцию в вашей стране. Это была угроза его авторитарному способу правления. Конечно, потом Революция Достоинства стала еще большей угрозой", — резюмировал Майкл Макфол.

Напомним, политолог и преподаватель Карлова университета в Праге Александр Морозов считает, что до конца 2024 года в России произойдет новый мятеж против президента РФ Владимира Путина.

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