Президент России видит свою роль как мессии в необходимости формирования мировоззрения молодых россиян.

В своем выступлении о необходимости учить российскую молодежь ценностям президент РФ Владимир Путин использовал библейский сюжет. Посредством русской православной веры он оправдывает войну в Украине.

В своей статье для The Times военный и политический эксперт Джордж Грильз проанализировал обращение главы Кремля к российской молодежи.

"Президент Путин сравнил себя с Иисусом Христом, цитируя Библию, чтобы объяснить свою божественную миссию обучения молодежи России "традиционным" ценностям", — пишет Джордж Грильз.

Он отметил, что Путин часто представлял себя непоколебимым защитником христианской веры против "сатанинского" Запада.

"Но, показывая, как он видит свою роль, российский глава говорил в откровенно религиозных терминах о необходимости формирования мировоззрения молодых россиян. Появившись по видеосвязи на праздновании открытия подмосковных детских центров, Путин начал цитировать Библию", — отмечает автор.

Да. Во время открытия подмосковных детских центров Путин начал цитировать Библию. Он приказал создать молодежные центры по всей стране, напоминающие лагеря советских времен, где детям прививали ценности Коммунистической партии с раннего возраста.

Как сказал эксперт Украинского института будущего Сергей Громенко, россияне не оправятся от последствий пропаганды даже после смерти диктатора Путина, для их "отрезвления" понадобится около 50 лет.

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