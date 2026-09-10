Путин начал доставать кости из могил, чтобы отправить на «СВО»: россияне будут кланяться мощам Донского

Путин отправит мощи Дмитрия Донского на «СВО» / © Associated Press

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В Кремле достают из прошлого последние рычаги влияния: для поддержки боевого духа оккупационных войск в войне против Украины власти РФ решили мобилизовать священные реликвии. Недавно найденные кости средневекового князя Дмитрия Донского понадобились Владимиру Путину как очередной инструмент пропаганды.

Об этом пишет NZZ.

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Путин начал тянуть на «СВО» священные реликвии

Исторического персонажа, разбившего Золотую Орду, теперь пытаются превратить в цифровой символ «неизбежной победы» российских оккупантов. При этом имперская инструментализация религии в России уже давно стала отлаженной системой.

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«В Архангельском соборе Московского Кремля произошло настоящее чудо. Во время реставрационных работ найдены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. Нет сомнения: это событие — прямое благословение Бога для России и российской армии», — написал в своем Telegram-канале ультранационалистический олигарх Константин Малофеев.

Этот деятель позиционирует себя как «православного монархиста», финансирует одиозные медиаресурсы и состоит во втором браке с российской «детской омбудсменкой» Марией Львовой-Беловой. Напомним, в отношении нее, как и в отношении самого Путина, Международным уголовным судом выдан ордер на арест за системное похищение украинских детей.

По плану кремлевских стратегов, три фрагмента костей Дмитрия Донского поместят в отдельные ковчеги-реликварии и отправят непосредственно на фронт, чтобы российские солдаты могли поклоняться им.

Эта практика не нова, но с привлечением останков Донского процесс втягивания в войну костей приобрел новый масштаб. Путин даже лично пришел на открытие саркофага.

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Московского князя Дмитрия Донского в РФ традиционно представляют как «исторического супергероя», разгромившего монголов в Средневековье.

«В 1380 году Дмитрий Донской на Куликовом поле объединил раздробленные княжества в единый русский народ. Эта победа стала предвестником нашей суверенности и великой миссии Москвы как Третьего Рима», — пишет Малофеев.

Впрочем, подобные заявления являются лишь желанием выдать желаемое за действительное. В XIV веке ни о каком «русском народе» и речи быть не могло. Княжества не просто оставались раздробленными — сам Донской активно воевал против князей в Твери и Рязани.

Кроме того, поражение монголов было лишь временным эпизодом: уже через два года хан Тохтамыш полностью разграбил Москву и снова заставил Дмитрия подчиниться.

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Использование религиозных догматов для оправдания имперских амбиций Кремля длится годами. В марте 2024 года русская православная церковь под председательством патриарха Кирилла приняла документ, в котором война против Украины официально называется «Священной войной». В этом тексте России и ее народу отводится роль «Катехона», якобы спасающего мир от «навалы глобализма» и «сатанинского Запада».

Священный статус в России дают даже ядерному оружию. В 2005 году патриарх Кирилл объявил адмирала Федора Ушакова святым покровителем стратегических бомбардировщиков. В 2007 году Путин публично назвал двумя столпами безопасности страны ядерное вооружение и православную веру. В том же году покровителем ядерных сил был назначен Серафим Саровский.

Среди пропагандистов Путина начался «бунт»

Напомним, российские «военкоры» разразились критикой в адрес своего командования из-за ситуации под Лиманом. По данным Института изучения войны, в РФ признают украинские контратаки и вынужденное отступление оккупантов с некоторых позиций, а также начали осуждать распространенную в своих войсках «культуру лжи».

Из-за ложных отчетов о «контроле» территории возникают оперативные риски: россияне не могут наносить атаки по этим зонам, а смежные подразделения опираются на дезинформацию при планировании.

Кроме этого, милблогеры опровергли заявления Путина о якобы контроле РФ над Святогорском, где на самом деле стоят ВСУ.

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