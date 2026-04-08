Путин начал "зачистку" власти в нескольких областях из-за угрозы бунта: где "посыпался" Кремль - ISW

Владимир Путин / © Associated Press

Кремль начал подготовку к замене руководителей трех ключевых регионов России накануне предстоящих в сентябре 2026 года выборов. Под удар попали руководители областей, граничащих с Украиной.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на источники в российских властях.

По данным российских медиа, обсуждается отставка губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, главы Брянщины Александра Богомаза и главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

Как отметили три источника, близкие к администрации президента РФ: «Российские власти обсуждают замену Гладкова, Богомаза и Меликова. Белгородская и Брянская области граничат с Украиной».

Относительно Гладкова официальной версией его ухода может стать состояние здоровья. Однако военные блоггеры в РФ утверждают другое.

Слухи об отставке Гладкова появились после его критики отключения интернета и Telegram в пограничных, - отмечают аналитики.

Почему Кремль ищет виновных

Эксперты ISW убеждены, что таким образом Кремль пытается назначить местных чиновников виновными за неспособность оградить российские территории от ударов и стихийных бедствий.

«Кремль, возможно, делает местных чиновников козлами отпущения за собственные неудачи в адекватном реагировании на украинское вторжение в Курскую область в 2024 году и трансграничные рейды в 2023 и 2024 годах», — отмечается в отчете.

Подобная судьба уже постигла бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Его замена вместе с вероятными отставками Гладкова и Богомаза будет означать полное обновление руководства во всех трех российских областях, граничащих с северной Украиной.

Главная цель этих кадровых ротаций – спасти рейтинг Владимира Путина и партии Единая Россия. В Кремле опасаются, что недовольство населения в приграничных районах из-за постоянных обстрелов и опасностей может вылиться в протестное голосование.

Аналитики ISW резюмируют: «Кремль надеется отвлечь недовольство в приграничных районах от президента России и власти накануне выборов в сентябре 2026 года».

Напомним, в России в последние недели усиливается цензура, что уже привело к росту недовольства среди населения и даже части прокремлевских сред.

По данным социологов, уровень доверия к президенту Владимиру Путину снизился с 76% до 71% на фоне ограничения доступа к мессенджеру Telegram и другим информационным ресурсам. В то же время сообщается о критике действий властей со стороны российских пропагандистов и военных блоггеров, жалующихся на проблемы со связью и неэффективность расходов.

Несмотря на ограничения, миллионы россиян продолжают пользоваться VPN для доступа к заблокированным сервисам, а сами попытки контроля информационного пространства могли привести к техническим сбоям, в частности в работе банковской системы.

Также, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в российской ультранационалистической среде растет паника из-за успешных ударов ВСУ по стратегическим объектам РФ и экономическим потерям.

В частности, милблогеры признают, что Россия уступает Западу по ресурсам и не способна эффективно противостоять массированным атакам беспилотников, что усиливает пессимистические настроения и заявления о неизбежном поражении.

Дополнительным фактором стали удары по нефтяной инфраструктуре, которые привели к сбоям в работе ключевых портов и сокращению экспорта, что еще больше обострило ситуацию.

На этом фоне даже радикальные сторонники войны все чаще говорят о необходимости ее завершения, а также высказывают предположение о подготовке Кремля к так называемому «позорному миру».