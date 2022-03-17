Путин начинает "чистку" верхушки Росгвардии за провальную войну в Украине

Арестованный военный ранее был телохранителем Путина и Медведева.

Оперативники Департамента военной контрразведки и России совместно с ФСБ задержали заместителя главы Росгвардии генерал-лейтенанта Романа Гаврилова. Его обвиняют в фактически проигранной войне России против Украины.

Об этом сообщает Gulagu.net.

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Сообщается, что Гаврилова обвиняют в шпионаже. Якобы он передавал информацию о перемещении российских войск на территории Украины, в результате чего погибли более 100 росгвардейцев. Кроме того, из-за его вины сорвался ряд мер по захвату территорий и стратегических объектов Украины.

В настоящее время в силовом блоке в Москве резко меняется конфигурация. Издание сообщает, что глава Росгвардии Виктор Золотов пытается попасть на прием к Путину, но тот пока не принимает его и изучает некоторые "папки" с разведданными.

Следует отметить, что до назначения на должность в июне 2021 года генерал Гаврилов возглавлял Главное управление собственной безопасности Росгвардии и являлся одним из ближайших к Виктору Золотову офицеров спецслужб. Ранее оба проходили службу в ФСО и занимались личной охраной Дмитрия Медведева и Владимира Путина.

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