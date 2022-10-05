Путин надеется, что "генерал Зима" спасет его армию от поражения в Украине — Боррель

Российский диктатор Владимир Путин ждет зиму, которая, по его мнению, поможет спасти русскую армию от поражения в Украине.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что глава Кремля Путин ждет зимы, чтобы больше давить на Запад, шантажируя газом.

Об этом главный дипломат ЕС сказал во время выступления в Европарламенте.

"Путин считает, что демократии слабы, что системы общественного мнения не выдержат холодной зимы. Он ждет прихода "генерала Зимы", который всегда в итоге спасал российскую армию. Он ждет холода, перебоев с поставками газа, высоких цен и низких температур, чтобы взорвать нашу волю и дальше поддерживать Украину. Это место, где можно попросить европейцев понять, что стоит на кону. Потому что наша поддержка Украины — это не просто вопрос щедрости", — заявил он.

Боррель заверил, что поддержка Украины Европейским союзом должна быть постоянной. Поскольку, как он пояснил, "безопасность Украины неразрывно связана с нашей безопасностью. От того, что решается, зависит и наше будущее".

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что единственный способ обеспечения мира – это возвращенные украинские территории.

"Для обеспечения мира Украине должна быть возвращена ее территориальная целостность и полный суверенитет; Россия должна быть вынуждена признать свою политическую и моральную ответственность за войну, заплатить за восстановление и ответить за произошедшие там человеческие преступления", — отметил он.

Напомним, президент Чехии Милош Земан заявил, что ЕС должен дать "решительный военный ответ", если РФ применит ядерное оружие против Украины.

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