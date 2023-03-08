Путин надеется лишь на чудо: эксперт рассказал, что ждет Россию после поражения в войне

Военно-политический эксперт считает, что Путин уже сегодня осознает предстоящее поражение в войне против Украины, однако еще надеется на чудо.

Президент России Владимир Путин пытается любой ценой удержаться у власти, однако в случае проигрыша в войне в этом ему может помочь только чудо.

Такое мнение высказал военно-политический эксперт Юрий Федоров в эфире Апостроф TV.

"Любыми средствами Путин собирается оставаться у власти до тех пор, пока он в состоянии передвигаться, даже если он в коляске будет ездить, все равно он будет оставаться у власти — так, по крайней мере, он решил. Как решат люди из его окружения — вопрос другой, здесь можно по-разному это оценивать, спорить и высказывать разные точки зрения. Но именно оно, конечно, делает ставку на то, чтобы остаться в Кремле до последнего дня своей жизни", — считает Федоров.

По словам эксперта, сейчас Путин уже начинает осознавать, что ситуация на фронте похожа на то, что Россия проиграет эту войну.

"Понятно, что проигрыш войны или выход из войны на тех условиях, которые свидетельствуют о том, что Россия не достигла своих целей, для Путина это как острый нож в сердце, потому что сразу встанет вопрос об ответственности за проигранную войну или, по меньшей мере, за не выигранную войну, которая обошлась стране очень дорого. Тогда будет вопрос: кто виноват? Ну, разумеется, кто — тот, кто ее развязал. И тогда возникнет другой российский вопрос: что делать с этим человеком? Ответ тоже очевиден — пожалуй, оставаться у власти ему никак не позволят и судьба его будет печальной", — убежден Федоров.

По его словам, Путин это понимает, потому и делает ставку на длительную войну. Он полагается на то, что западные союзники Украины перестанут поддерживать Украину. Он до сих пор надеется, что Запад вернется к тому положению, которое было перед полномасштабной войной.

"Но, я думаю, скорее, Путин надеется на чудо как многие диктаторы, оказавшиеся в самом тяжелом положении, и ему ничего не остается делать, как надеяться на чудо. Адольф Гитлер в 1945 году тоже надеялся на чудо, но конец его известен. Я думаю, что Путин находится примерно в похожем состоянии", — считает эксперт.

Если же Путин потеряет кресло президента, Федоров предполагает, что власть в России захватит хунта. Федоров отметил, что высшая прослойка российских "элит" – это набор враждующих и конкурирующих между собой групп влияния. Речь идет и о различных формах, "иногда достаточно устойчивых, иногда ситуативных, конъюнктурных, которые сейчас борются друг с другом за влияние на Путина", который, в свою очередь, удачно манипулирует этими группами, натравливая их друг на друга.

"Поэтому, если Путин уйдет, руководители силовых ведомств плюс ведущие люди из тех ведомств, которые управляют экономикой, войдут в эту хунту, как я понимаю. Потому что силовики, при всем их влиянии, управлять экономикой не могут. Они и свои прямые обязанности выполняют тяжело, как мы видели после этого так называемого "брянского похода", — убежден Федоров.

Вероятно, определенное время все они будут осуществлять коллективное руководство, а "главным", скорее всего, выберут самого слабого, который не представляет угрозы для других.

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