Путин надел специальные туфли и вылез на бордюр для совместного фото с детьми

В пятницу, 4 ноября, во время публичной церемонии на Красной площади в Москве по случаю Дня народного единства России президент РФ Владимир Путин надел туфли на высоком каблуке и толстой подошве и даже залез на бордюр для группового фото. Все это для того, чтобы скрыть свой малый рост, заметный даже на фоне детей.

Фото, на которых легко заметить все уловки Путина опубликованы на официальном сайте Кремля.

Для пятничной церемонии Путин выбрал туфли на высоком каблуке и толстой подошве, которые сделали его выше на несколько сантиметров.

Специальную обувь российского президента легко заметить на фото, сделанных при возложении им цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

Путина сопровождала группа детей и молодежи, часть из которых была одета в камуфляжную военную форму. Но даже на фоне детей и подростков Путин казался лилипутом. На групповых фото президент РФ воспользовался бордюром у основания памятника, на который поднялся, чтобы набрать еще несколько сантиметров.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что у Путина есть по меньшей мере трое двойников. Украинская разведка их различает по жестам.

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