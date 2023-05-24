Его автомобиль выехал на встречную полосу и влетел в другой автомобиль. Погибли две женщины.

В России диктатор Путин наградил отличием мужчину, убившего двух женщин. Происшествие произошло во время ДТП. Виновником аварии признали умершую гражданку.

Об этом пишут российские телеграммы каналы.

Как отмечается, Путин наградил отличием "За развитие Сибири и Дальнего Востока" вице-президента нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Александра Баркова.

В 2010 году на Ленинском проспекте автомобиль, в котором находился бизнесмен и его водитель, выехал на встречную полосу и влетел в другой автомобиль. В результате погибли две женщины, одну из которых впоследствии обвинили в совершении ДТП.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин назвал повстанцев, в частности речь идет о Легионе "Свобода России и РДК, "ячейках напряженности".

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