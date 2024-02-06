Путин наградил Володина очередным орденом: как это влияет на разрушительные процессы в РФ

Российский оппозиционер отмечает, что эта репрессивная машина уже не остановится.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин получил очередную награду от российского президента Владимира Путина. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков вспомнил, что этот метод использовал в свое время и Адольф Гитлер, особенно когда ситуация на фронте становилась все хуже.

Об этом Гудков рассказал 24 канала.

По словам политика, такая деятельность наносит в первую очередь огромный ущерб самой стране-агрессорке.

"Разрушительные процессы, которые происходят внутри России, будут иметь еще более серьезные последствия от режима Путина, чем сейчас Украина, потому что она восстановится, станет частью НАТО, ЕС, цивилизованного мира. А что будет с Россией мы пока не знаем",– подчеркнул российский оппозиционер .

Примечательно, что Володина наградили после того, как Госдума поддержала законопроект о конфискации имущества.

"Для спикера думы все так и есть, потому что если исчезнет российский диктатор, то лучшее, что ждет Володина – суд в Гааге. Он это прекрасно понимает, поэтому высказал такое мнение. Более того, его наградили орденом сразу после того, как дума поддержала законопроект о конфискацию имущества. Фактически им запускают массовые репрессии, которые уже распространяются по России", — указано в сообщении.

Российский оппозиционер отмечает, что эта репрессивная машина уже не остановится.

"У спикера российской госдумы действительно был талант управленца, администратора, но он направил его на то, чтобы показать наивысшую меру лояльности Путину. Такое настроение у всей политической верхушки Кремля – они должны ежедневно доказывать, что преданы диктатору", — говорится в сообщении.

Кроме того, глава Государственной думы России Вячеслав Володин придумал очередной план спасения Владимира Путина от суда в Гааге – он призвал запретить деятельность Международного уголовного суда на территории России.

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