Путин находится под давлением Минобороны РФ: решится ли диктатор на новую мобилизацию — WSJ

Россия сейчас теряет больше людей на поле боя, чем может привлечь их на смену.

Официальные лица Минобороны РФ склоняют российского президента Владимира Путина к усилению мобилизации. Таким образом, они хотят компенсировать потери России на передовой в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Однако сообщается, что Путин отверг эту идею, заявив, что хочет использовать только тех, кто добровольно подписывает военные контракты.

"Россия сейчас теряет больше людей на поле боя, чем может привлечь их на замену", – говорится в сообщении.

Наступление РФ в Курскую область еще больше напрягает живую силу России, подчеркивает хронические проблемы и побуждает военное руководство страны снова настаивать на мобилизации. В частности, России так и не удалось совершить большое контрнаступление, чтобы оттеснить украинские войска через границу.

"Сил пока недостаточно, чтобы добиться начальных целей войны, вывести Украину из войны, взорвать ее военный потенциал или защитить приграничные районы российской территории ", — сказал собеседник в беседе с Путиным, по данным источников издания.

Ожидать ли новую мобилизацию в РФ

В России мобилизация может включать все: от призыва резервистов до призыва людей призывного возраста на службу. Первая мобилизация России после вторжения осенью 2022 года преследовала цель пополнить ряды российских военных на 300 000 человек путем призыва резервистов и бывших солдат. Эта попытка, также приведшая к призыву мужчин, которые имели незначительную военную службу или вообще не проходили ее, вызвала протесты и побудила некоторые регионы закрыть границы, чтобы удержать мужчин от побега.

Давление по поводу очередной мобилизации появляется, поскольку потери во время войны в Украине достигли примерно одного миллиона.

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"Тем не менее, недостаток рабочей силы был давней проблемой для России, где в начале войны военизированные силы Вагнера вербовали узников для службы на фронте. Проблемы России обостряются. Поскольку московские войска активно занимаются захватом восточноукраинского города Покровск, Россия обратилась к молодым и неопытным" призывников и стянула войска с других частей линии фронта в Украине, чтобы защитить российскую территорию», – указано в сообщении.

Операция в Курской области

В Курскую область направлены подразделения 810-й ОМБр, дислоцирующейся в Крыму, 155-й ОМБр и 56-го полка ВДВ, воевавшие в Запорожье.

В конце прошлого месяца губернатор Курска Алексей Смирнов заявил, что новые отряды будут созданы специально для противодействия украинцам.

В РФ также опасаются, что мобилизация нарушит хрупкий баланс в восприятии войны обществом.

"Привязка большего количества россиян к исходу конфликта в Украине может иметь опасные политические последствия для Путина", — подчеркивает автор публикации.

Напомним, на следующей неделе Владимир Зеленский и Джо Байден лично встретятся в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, чтобы обсудить дальнейшую военную стратегию Украины.

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