Путин намерен открыть новый фронт в Европе: The Telegraph оценил эту вероятность

В последние недели в Европе говорят о том, куда, после Украины, кремлевский диктатор Владимир Путин может направить свои взгляды дальше. Может ли это быть Молдова ?

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала The Telegraph, в котором автор анализирует это предположение.

Путин считает Приднестровье своим по праву

На прошлой неделе чиновники сепаратистского молдавского региона Приднестровья забили тревогу, заявив, что в эту среду, 28 февраля, они планируют созвать редкое заседание своего Конгресса депутатов, чтобы обсудить "драматическое ухудшение" отношений с Молдовой. В последний раз конгресс этой непризнанной республики собирался в 2006 году, когда принял решение о проведении референдума по формальному отделению от Молдовы и присоединению к России. Есть опасения, что они попытаются сделать то же самое снова.

В своих путаных речах Путин четко дал понять, что он считает Приднестровье и Молдову в целом подпадающими под его концепцию «русского мира». Лишь две недели назад его министр иностранных дел Сергей Лавров выступил со строжайшей речью в российской Думе, заявив: “У нас там все еще проживает 200 000 граждан. И, конечно, мы обеспокоены этим. И, конечно, мы озабочены их судьбой, и мы не позволим им стать жертвами очередной западной авантюры”.

Очевидно, что Путин считает Приднестровье своим по праву. Стремление снова объединить бывшие земли Российской империи и Советского Союза (независимо от того, остаются ли они официально русскоязычными) было поводом, который Путин также неоднократно использовал для оправдания своего вторжения в Украину. Решение ЕС объявить о начале переговоров о членстве с Молдовой в декабре было воспринято Кремлем как дальнейшая угроза его властям в регионе.

Если Приднестровье проведет еще один референдум, то, конечно, будет мало гарантий, что его результаты будут честными. Сочетание российского влияния и пропаганды почти наверняка обеспечит благоприятный для Москвы результат.

Вероятность вторжения в Молдову

Но даже если Приднестровье решит формально разорвать связи с Молдовой и попытаться присоединиться к России, поддержит ли его Путин? Российская армия уже имеет около 2 000 солдат, размещенных в сепаратистском государстве, якобы "миротворцев", которые были введены после первой попытки Приднестровья отделиться от Молдовы в 1992 году.

Все внимание будет уделено посланию Путина о состоянии страны в четверг, 29 февраля. Воспользуется ли он им как возможностью формально аннексировать Приднестровье? Для тех, кто считает, что они свидетели повторения событий, когда Россия признала республики Донбасса и Луганщины и вторглась в Украину в феврале 2022 года, беспокойство вызывает то, что это может запустить цепь событий, которые приведут к подобному конфликту в Молдове.

Вторжение в Молдову остается маловероятным, по крайней мере, в ближайшем будущем. 2000 солдат вряд ли достаточно для серьезного начала конфликта в стране. Более того, Приднестровье не имеет выхода к морю; отправка войск и поставки из России, скорее всего, потребует пересечения границы региона с Украиной. Военные ресурсы Путина в Украине все же истощены — в реальности начало нового конфликта сейчас не в его интересах, особенно так близко к президентским выборам в России в середине марта.

Но Путин – агент хаоса. Он наслаждается любой возможностью посеять раздор и путаницу на Западе, особенно тем, что ставит под сомнение стабильность Европейского Союза или других альянсов, таких как НАТО. Путину не нужно аннексировать Приднестровье, чтобы потенциально посеять хаос в Молдове и ее планах присоединиться к Европе. Все, что ему нужно сделать, – это дать сепаратистской республике достаточно надежды.

Напомним, депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде, 28 февраля 2024 года, якобы планируют обратиться к Владимиру Путину с просьбой войти в состав России. Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба считает, что обращение в РФ, вероятно, будет принято. Депутат парламента Молдовы Оазу Нантой отмечает, что это не первый раз, когда Приднестровье якобы планирует присоединиться к составу России. Однако нельзя исключить, что Россия признает "независимость".

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