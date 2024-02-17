Путин намеренно уничтожил Навального в день открытия Мюнхенской конференции – немецкий политик

Хозяин Кремля избрал для ликвидации российского оппозиционера именно 16 февраля, чтобы этим выразить свое пренебрежение к Западу.

Российский оппозиционер Алексей Навальный не случайно скончался в колонии именно в день открытия Мюнхенской конференции по безопасности, на которой было запланировано выступление его жены Юлии на одной из панелей на тему "лучшей России".

Такое мнение высказал в интервью Bild эксперт ХДС по внешней политике Юрген Хардт.

Он назвал Алексея Навального определенным символом, который Путин решил уничтожить на виду у всего мира.

"Этот символ Путин захотел отправить в могилу особенно отвратительным и легким способом, пока мировые лидеры и жена Навального в Мюнхене говорят об агрессии Путина", — сказал Юрген Хардт.

По его словам, Путин избрал для убийства именно 16 февраля, чтобы этим выразить пренебрежение к Западу.

Сам кремлевский диктатор пока не комментировал смерть Навального, хотя, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, хозяину Кремля сразу сообщили об этом. Реакция Путина была маниакальной — во время посещения завода в Челябинске он несколько раз смеялся всего через несколько минут после того, как ему сообщили о смерти.

Путин в Челябинске 16 февраля / Фото: скриншот с видео

Как сообщалось ранее, российский оппозиционер Алексей Навальный, приговоренный к 19 годам лишения свободы, внезапно скончался в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

Официально причину смерти Навального не называли. Источники пропагандистских СМИ выдвинули версию, что у оппозиционера оторвался тромб. В то же время адвокату и матери Навального заявили в колонии, что причиной стал "синдром внезапной смерти".

Близкие и соратники оппозиционера обратили внимание на то, что за несколько дней до своей смерти он чувствовал себя хорошо. В преддверии гибели, 15 февраля, Навальный по видеосвязи принимал участие в заседании Владимирского областного суда, чувствовал себя нормально, жалоб не высказывал, активно выступал, излагал доказательства в защиту своей позиции.

Напомним, в субботу, 17 февраля, адвокат и мать российского оппозиционера Алексея Навального, внезапно скончавшегося в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе РФ, не нашли тело покойного в моргах города Салехарда.

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