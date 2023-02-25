Путин напуган и не знает, как ему выбраться из "ловушки" из-за развязанной им войны — бывший генерал ФСБ

Путин сам "разрушил себя", приняв решение напасть на Украину, считает бывший генерал ФСБ.

Российский диктатор Владимир Путин напуган, поскольку он понимает, что среди россиян, не увидевших никаких признаков победы в годовщину войны, растет недовольство.

Такое мнение высказал бывший начальник ФСБ Москвы Евгений Савостьянов, пишет Express.

По его словам, Путин не знает, как ему выбраться из беды, поэтому "цепляется за любую возможность победить".

"Путин прекрасно понимает настроение людей, потерявших из-за него все, поэтому держится подальше от них. Путин сейчас ужасно напуган. Он понимает, что попал в беду. Сейчас он находится в таком психологическом состоянии, что цепляется за любую возможность победить", – сказал он.

Бывший генерал считает, что российский лидер сам "разрушил себя", приняв решение напасть на Украину.

Конфликты в Кремле

Напомним, британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что из-за отсутствия существенных побед на фронте внутри Кремля присутствует вражда. Он считает, что Путин будет отстранен от власти ближайшим окружением.

Ранее политолог Джейсон Джей Смарт заявил, что глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин может устроить государственный переворот в России и отобрать власть у Путина. Кто может занять место российского диктатора Путина – читайте в новости.

Путина осудили в Гааге: начало трибунала заложено!

Читайте также: