Путин напуган и в отчаянии возлагает последнюю надежду на зиму в Европе — CNN

Путин пытается затягивать конфликт как можно дольше. Он надеется, что холодная зима в Европе и постоянная инфляция могут "переломить ситуацию".

Российский диктатор Владимир Путин проигрывает в кровопролитной войне против Украины. Он боится, что россияне начнут замечать то, что от них тщательно пытаются скрыть кремлевские власти. Путин делает ставку на политические часы и наступление зимы в Европе. Однако сработает ли это?

Об этом пишет издание CNN.

Путин хочет любым возможным способом отвлечь внимание россиян от "ослепительно очевидного факта", что он проигрывает на поле боя и совершенно не в состоянии добиться даже наименьших целей своего вторжения.

Российский диктатор отчаянно играет со временем, надеясь, что политические часы и наступление зимы в Европе исчерпают мотивацию и энергию западных государств, которые почти вытряхнули его военно-промышленную машину и уничтожили вооруженную мощь России.

Издание считает, что именно эта зима может решить, кто победит в "самом титаническом столкновении сил в Европе со времен Второй мировой войны".

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В то же время, способность Запада поставлять оружие украинским военным зависит от множества факторов – от наличия критически важных и доступных энергоносителей на будущую зиму до желания народа во многих странах с часто противоречивыми приоритетами.

При этом отмечается, что цены на энергоносители в Европе резко выросли после эмбарго на российский импорт и резкого сокращения поставки Кремля природного газа. Таким образом, Путин сделал главную ставку на то, чтобы рассредоточить европейские силы и лишить их способности договориться о чем-то существенном.

А такие разногласия до сих пор остаются, пишет CNN. Та же Германия продолжает скептически относиться к любым ограничениям цен. Все эти споры являются частью "самой заветной мечты Путина".

"Различные силы в Европе могут оказаться ключевыми для достижения успеха с точки зрения Кремля, что означает несостоятельность континента договориться о чем-то существенном", — пишет издание.

Германия и Франция до сих пор спорят по многим из этих вопросов. Новое правительство пришло к власти в Италии — Джорджия Мэлони в субботу приняла присягу как первая женщина-премьер-министр Италии и попыталась избавиться от постфашистской ауры своей партии. Между тем, один из ее ультраправых партнеров по коалиции выразил глубокую признательность Путину.

В то же время Польша и Венгрия, "давние ультраправые единомышленники, объединившиеся против либеральной политики ЕС, которая, казалось, была рассчитана на уменьшение их влияния", теперь разошлись по отношению к Украине.

Подобные силы, кажется, действуют и в Вашингтоне, где республиканцы начали расшатывать ситуацию. В частности, лидер Республиканской партии Палаты представителей Кевин Маккарти, который может стать спикером Палаты после выборов в следующем месяце, заявил, что "когда люди будут сидеть в рецессии, то они не захотят безлимитно поддерживать Украину как раньше".

Между тем, в понедельник влиятельная прогрессивная группа Конгресса из 30 членов призвала Байдена начать переговоры с РФ по прекращению конфликта, пока российские войска все еще держат под оккупацией огромные территории Украины, а российские ракеты и беспилотники наносят удары далеко вглубь.

Правда, уже через несколько часов лидер группы Миа Джейкоб, столкнувшись с бурей критики, отправила журналистам электронное письмо с объяснениями.

"Короче говоря, у Путина есть все стимулы затягивать конфликт как можно дольше, чтобы дать возможность многим из этих сил на Западе вступить в действие. Долгая холодная зима в Европе, постоянная инфляция и более высокие процентные ставки приводят к рецессии в обеих воюющих странах. В то же время странам по обе стороны Атлантики может стать не до финансовой и военной поддержкой Украины. А эта поддержка вооружением, техникой и подготовкой украинских военных была основой их выдающихся успехов на поле боя против российской армии", — убеждены в издании.

В то же время, Запад усиливает давление на Россию. В минувший четверг, 20 октября, Государственный департамент США опубликовал подробный отчет о влиянии санкций и экспортном контроле на российский военно-промышленный комплекс.

"Российское производство гиперзвуковых ракет почти прекратилось "из-за отсутствия необходимых полупроводников", говорится в отчете. Самолеты каннибализируются на запасные части, заводы по производству зенитных систем закрываются, а "Россия вернулась в оборонные запасы советских времен". Советские времена закончились более 30 лет назад", – говорится в сообщении.

Все эти действия указывают на растущее отчаянное желание России получить доступ к жизненно необходимым компонентам производства высокотехнологичного оружия, которое остановилось из-за западных санкций и эмбарго, которые начали душить военно-промышленный комплекс Кремля.

"Это давление Запада может наконец-то дать реальные результаты. Объявленное Путиным военное положение на украинских территориях, которые Россия теперь лишь частично контролирует, нападения на гражданские объекты в глубине Украины и новый, жесткий командующий в Украине, генерал Сергей Суровикин, которого коллеги прозвали" генералом Армагеддоном" — все это говорит о растущем разочаровании, граничащем со страхом, что россияне начнут замечать то, что давно было ослепительно очевидным: Путин проиграет. Это именно тот момент, когда так важно, чтобы Украина и их западные сторонники упорно шли вперед", — пишет CNN.

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