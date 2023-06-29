Путин нарисовал странное существо: психолог рассказала о вероятных отклонениях диктатора

Российский диктатор Владимир Путин посетил выставку Агентства стратегических инициатив в Москве, где на мультимедийном экране изобразил странное изображение.

На доске Путин изобразил непонятное существо с глазами, носом и улыбкой. Психотерапевт Ольга Голубицкая в комментарии "УНИАН" объяснила, как с помощью этой картинки можно определить психоэмоциональное состояние диктатора.

По ее словам, этот метод обычно используется с детьми, но также может использоваться и со взрослыми.

"Если мы посмотрим, как он рисовал, – он вообще очень странно начал рисовать. Он начал рисовать размытые границы справа и слева… Видно, что он не знает, что он хочет рисовать, и рисует эти размытые границы", – сказала Голубицкая.

Странный рисунок Путина

Она объяснила, что в проективных методиках рисунки справа и слева говорят о том, что происходило с человеком в прошлом и в будущем.

"Поэтому, возможно, прошлое и будущее размыто и нет каких-то конкретных пределов. Затем он это объединяет вертикальными линиями — как поиск опоры. И таким образом у него вообще исходит очень геометрическая фигура, из которой он начинает делать лицо", – отмечает психолог.

Она напомнила, что о возможных расстройствах психического здоровья Путина уже много и давно говорят эксперты.

"Если бы это было несуществующее животное (на рисунке – Ред), там бы интерпретировали, с чего первого начинает рисовать лицо, – на том главный фокус – много смотреть. Если рот, то, в первую очередь, говорит. Если уши, – в первую очередь, слушает. А у него, в первую очередь, это глаза. Какие он еще очень вертикальными рисками зарисовывает", — говорит Голубицкая.

По ее мнению, то, как Путин нарисовал глаза, говорит о его нетипичности интерпретаций, как он воспринимает и интерпретирует человека и себя очень странным образом.

На вопрос, может ли этот рисунок свидетельствует о какой-то психологической проблеме Путина, психолог ответила, что если бы такой рисунок нарисовал ребенок, то она провела бы дополнительные тесты на уточнение психоэмоционального состояния, ведь это нетипичный алгоритм рисования лица.

"И были бы вопросы относительно психического здоровья ребенка, его уровня развития, его адекватности и восприятия", — подытожила экспертка.

Стоит заметить, что, возможно, мы говорим о психических отклонениях не Путина, а его двойника. Ведь все чаще в Сети появляется информация, что на публичные меры диктатор боится ходить сам, поэтому отправляет вместо себя "дублера".

Напомним, что впервые Путин свои "таланты" художника продемонстрировал 10 лет назад, когда во время посещения одной из российских школ нарисовал рисунок "Кошка. Вид сзади". После этого психологи стали говорить, что у диктатора могут быть "не все дома".