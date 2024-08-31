Путин нарушил "священную традицию": как и почему российские срочники оказались в окопах на Курщине — NYT

Самые молодые призывники российской армии, еще вчера не имевшие опыта боевых действий, сегодня оказались в эпицентре большой войны в Украине.
Долгое "священное" обещание России не привлекать молодых призывников российской армии к боевым действиям разрушается в Курской области.
Об этом пишет The New York Times.
До сих пор в России было стандартной практикой, что срочников не отправляют на передовую. Это предусмотрено законом и принято всеми родителями, которые надеются уберечь своих сыновей от войны. Но молниеносное вторжение Украины в Курскую область перечеркнуло этот договор.
Москву застали врасплох. Неожиданно война пришла и к призывникам. Сотни из них попали в плен, десятки числятся пропавшими без вести и потенциально мертвыми.
Решение Москвы отправить молодых, необученных солдат на поля сражений в Афганистане и Чечне помогло укрепить внутреннюю оппозицию, которая заставила Кремль прекратить эти конфликты. Во время первых хаотических дней вторжения России в Украину в феврале 2022 года, когда оказалось, что несколько сотен новопризванных солдат находятся в пересекших границу подразделениях, Путин приказал военным командованиям отправить их домой.
"Только профессиональные военнослужащие будут выполнять поставленные задачи", – заявил тогда Путин.
Однако когда Украина прорвалась в Курскую область, Путин не отозвал срочников. Некоторые новоиспеченные солдаты из отдаленных регионов сообщили своим семьям, что их отправляют в Курск как подкрепление.
Неожиданная опасность для срочников вызвала ожесточенную борьбу в сети между сторонниками войны, обвиняющими родителей в ласках к своим сыновьям, и родителями, огорченными тем, что давняя традиция была нарушена.
Командир "Ахмата" Апти Алаудинов записал обращение, в котором призвал родителей перестать "ныть" о том, что их сыновья должны воевать.
"У меня к вам один вопрос: какая польза этой стране от вас и ваших детей?" – заявил он.
Россияне возмутились критикуя отсутствие должной подготовки, плохое вооружение и малое количество служащих потомков элиты.
"Перед тем, как отправлять призывников в боевые условия, научите их обращаться с оружием и снабдите их современными средствами ведения войны. Не стоит защищать границы Родины голыми руками", — написала россиянка Елена.
Для изгнания украинцев из Курска России понадобится около 30-40 тысяч россиян, говорят военные аналитики. Тот факт, что они медленно развернули силы такого размера, есть признак того, что им не хватает необходимых резервов.
Кремль заявил, что набирает 30 000 солдат в месяц, и это число, вероятно, очень завышено. Отсутствие резервов для развертывания в Курске может свидетельствовать о том, что потери РФ огромны.
"Россия сталкивается с нехваткой рабочей силы. Этих войск не существует. Поэтому России нужно использовать призывников", — сказал Павел Лузин, российский военный аналитик, подвергая сомнению утверждение Путина о том, что страна развернула почти 700 000 солдат на востоке Украины.
Еще одной причиной того, что Россия не отправила более опытных солдат в Курск, может быть ее решимость сохранить динамику на востоке Украины, куда она продвигается с сокрушительными ударами. Для Путина награда в виде захвата ключевой территории там может стоить риска протестов семей срочников.
Использование срочников в войнах – табу для режима, связанное с опасениями, что это может разжечь национальное антивоенное движение.
В советское время Россия имела несколькомиллионную призовую армию. Семьям, отправленным в Афганистан, рассказывали, что солдаты строят школы и сажают деревья. Если они возвращались в цинковом гробу, семьям приказывали его не открывать, а причиной смерти обычно указывали "исполнение интернационального долга".
В 1980-х годах, после того как Михаил Горбачев ослабил ограничения на инакомыслие, по всей стране начали вспыхивать протесты и решил выйти из Афганистана. За десятилетие было убито 15 000 человек, что гораздо меньше, чем бойня в Украине.
Чеченская война, разразившаяся в середине 1990-х, породила ряд уличных протестов. Согласно сообщениям в тогдашних независимых российских СМИ, необученных призывников бросали в кровавые городские бои, к которым они были совершенно не готовы.
Интенсивное давление со стороны родительских групп не только заставило прекратить войну, но и подтолкнуло Кремль переписать правила, чтобы призывники не попадали в боевые действия.
После вторжения под Курск более 12 тысяч человек подписали петицию против использования срочников, но об уличных протестах не сообщалось. В общем, россияне гораздо меньше беспокоятся о судьбе бывших срочников или военнослужащих-контрактников, которым платят около 2000 долларов в месяц за войну в Украине, чем солдат срочной службы, не имеющих иного выбора, кроме как служить и зарабатывать около 25 долларов в месяц.
Численность призывников в Курской области содержатся в тайне. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина взяла в плен около 600 военных в регионе.
"Заявления Алаудинова и российских военных блоггеров являются ключевым свидетельством того, что отношение Кремля к использованию молодых призывников в боевых действиях может измениться", – отмечает издание.
Одна известная военная блоггер Анастасия Кашеварова даже обвинила самих срочников в том, что они попали в плен. "Пленные выглядели настолько расслабленными, чистыми и хорошо одетыми на обнародованных Украиной фотографиях, что они, вероятно, были пьяны, когда украинцы вторглись и сдались без боя", — написала она.
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