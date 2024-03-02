"Путин нарушил золотое правило разведки": военный эксперт о шпионском скандале в Германии

Иван Ступак считает, что публикация перехваченного разговора немецких офицеров нарушает правила разведки, о чем должен был бы знать Владимир Путин.

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак отметил, что слив шпионской информации в СМИ не мог состояться без разрешения Путина и нарушает одно из главных правил разведки.

Об этом он заявил в комментарии Эспрессо.tv.

"Россияне шпионят за военнослужащими и офицерами НАТО по всему миру, мы должны это понимать, это лишний пример. Никто точно не может сказать, сколько предварительных разговоров уже было прослушано россиянами таким способом", — пояснил Иван Ступак.

По словам эксперта, разговор о возможных ударах немецкими ракетами Taurus по крымскому мосту был записан во время конференции на четырех человек в аналоге Zoom. И главный вопрос – была ли взломана видеоконференция, или один из этих четырех офицеров является агентом Кремля. Если предположить, что верен второй вариант, то вряд ли агент ожидал, что переданная им запись будет распространена в средствах массовой информации.

"Опубликовала эту запись, это важно просто понимать, Маргарита Симоньян, королева российской пропаганды, но у нее очень тесные и дружеские рабочие отношения с Алексеем Громовым – это первый заместитель главы администрации президента Путина. Я просто более чем уверен, что Громов эту запись показывал Путину, или с силовиками сидели с Патрушевым, с Бортниковым, и Путин лично дал указание опубликовать», – объяснил Ступак.

Эксперт считает, что у Путина искажено воображение, в котором НАТО воюет на стороне Украины, а этот перехваченный разговор – еще одно свидетельство его "правоты".

"Но он нарушил золотое правило разведки — никогда, никогда не пали свои источники в разведке", — подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Напомним, Минобороны ФРГ подтвердило перехват разговора офицеров Воздушных сил. Но спикер министерства в комментарии для прессы не смогла сказать, была ли запись оригинальной или претерпела изменения перед публикацией.

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