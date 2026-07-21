Путин нарывается: удар по судну заставил влиятельного партнера жестко ответить РФ

Атакованное торговое судно MV Golden Leo, на котором погибли граждане Индии / © Getty Images

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Российский удар по торговому судну у побережья Украины унес жизни четырех индийских моряков. Из-за трагедии МИД Индии вызвал временного поверенного в делах России Владимира Ладонова и выразил однозначное осуждение действий страны-агрессоры.

Об этом сообщило издание Hindustan Times.

Вызов российского дипломата в Индии

Индия вызвала в МИД Ладонова, чтобы выразить однозначное осуждение атаки на торговое судно у берегов Украины. В результате удара погибли 10 человек, среди них — четверо граждан Индии.

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Прибытие российского дипломата в ведомство утром 21 июля зафиксировали съемочные телевизионные группы. Ладонов стал самым высоким по должности дипломатом из РФ, вызванным в МИД Индии в связи с инцидентом. Российский посол в тот момент находился за пределами Нью-Дели.

В индийском ведомстве заявили, что «выразили серьезную обеспокоенность Индии и однозначно осудили атаку на торговое судно MV Golden Leo 19 июля 2026 года, которая привела к трагической гибели четырех граждан Индии».

Кроме того, индийская сторона подчеркнула, что «такие атаки подрывают безопасность, защищенность и стабильность международной морской торговли», говорится в сообщении.

Временного поверенного в делах России «попросили передать его руководству серьезную обеспокоенность Индии тем, что атаки на торговые суда и связанные с ними гибели невиновных гражданских лиц неприемлемы и должны быть недопущены».

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Это стало первым случаем гибели индийских моряков в результате инцидента, связанного с российско-украинской войной.

Еще 20 июля Индия осудила атаку России на торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау в Черном море и еще раз призвала прекратить удары по торговому судоходству во время вооруженных конфликтов.

Россия выпрашивает бензин в Индии

Заметим, что эта ситуация очень невыгодна сейчас для России на фоне проблем с нефтепереработкой и горючим. Дело в том, что из-за украинских ударов, которые вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора, ее переработка нефти упала до минимума с 2005 года. Из-за дефицита горючего Россия запретила его экспорт, а «Роснефть», «Газпромнефть» и «Лукойл» вынуждены просить о дополнительных поставках бензина у Индии, хотя у индийских предприятий нет излишков для экспорта.

Напомним, ранее МИД Индии подтвердил гибель четырех своих граждан и тяжелое ранение еще одного в результате российского ракетного удара по гражданскому зерновому судну Golden Leo после его выхода из Одессы, решительно осудив атаку на коммерческий транспорт.

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