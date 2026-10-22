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Категория
Мир
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Путин нашел "генетическое доказательство" для своей теории об украинцах — что заявил о земле и народе

Путин назвал оккупированные территории Украины «историческими землями России» и заявил о целях войны.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Путин нашел "генетическое доказательство" для своей теории об украинцах — что заявил о земле и народе

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что оккупированные Россией украинские территории якобы являются «историческими землями России», а также обвинил Киев в нежелании прекращать войну. По его словам, Москва не хочет воевать с Украиной, однако все цели так называемой «специальной военной операции» будут достигнуты.

Такие заявления Путина обнародовали пропагандистские РосСМИ.

Путин в очередной раз заявил об «исторических землях России»

Российский президент назвал неуместными разговоры Киева о территориальных потерях, утверждая, что жители Донбасса и Новороссии якобы проголосовали за воссоединение с Россией.

«Потерянные Киевом земли — это не их территория, а исторические земли России», — заявил Путин.

Он также утверждал, что жители этих регионов якобы поддержали присоединение к РФ.

Путин обвинил Украину в продолжении войны

Глава Кремля заявил, что Россия якобы не стремится воевать с Украиной, а ответственность за продолжение боевых действий возложил на украинские власти.

«Россия не хочет с Украиной воевать, воевать хочет Киев», — сказал Путин.

По его словам, Москва ранее предлагала Украине помочь договориться с Донбассом, однако Киев якобы избрал военный путь.

«Киев сам выбрал воевать — пожалуйста», — заявил российский президент.

Путин также утверждал, что война против России с целью ее ослабления «не может быть национальной идеей даже для Украины».

Результаты генетических исследований от Путина

Также традиционно кремлевский руководитель заявил, что россияне и украинцы — «один народ», в очередной раз озвучив тезис о якобы общем происхождении украинцев и россиян.

«Последние генетические исследования показывают, что россияне и украинцы — один народ», — заявил он.

Диктатор пообещал добиться всех целей войны

В конце своих заявлений российский президент заверил, что Москва будет добиваться поставленных целей в войне против Украины.

«Россия решит свои задачи, все цели СВО будут достигнуты», — заявил Путин.

Отметим, что такие заявления являются частью кремлевской пропаганды, в частности, по оккупированным украинским территориям. Российские псевдореферендумы там не признаются Украиной и международным сообществом.

Напомним, в тот же день, когда кремлевский глава Владимир Путин провозглашал свою речь, его армия в очередной раз атаковала дроном жилой дом в Житомире. Среди раненых двое детей.

Ранее российские кафиры атаковали беспилотниками Ровенскую область и попали по заведению торговой сети «Метро». И нанесли удары по рынку в Лозовой Харьковской области. В результате погибли два человека, еще 34 пострадали.

Также Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Киеву. Атака произошла сразу после того, как президент США Дональд Трамп снова заговорил о возможности мира в Украине.

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