Президент РФ Владимир Путин признал падение российской экономики в первые два месяца этого года, но предположил, что причиной этого стал календарь и погода.

Об этом хозяин Кремля заявил на совещании с экономическим блоком правительства.

По его словам, в государстве-агрессоре два месяца подряд снижается «экономическая динамика».

«В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8 процента. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное системно значимое направление как строительство», — говорил Путин, глядя в бумажку.

При этом президент РФ глубокомысленно предположил, что причиной снижения российского ВВП могут быть «календарные, погодные, так называемые сезонные факторы».

«Я уже говорил на прошлом совещании, мы это хорошо знаем, в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году, в феврале — на один рабочий день меньше», — сказал он.

Путин также признал, что деловую активность в государстве-агрессоре определяют «не только» упомянутые им факторы. Но он не стал уточнять, что именно имел в виду.

От присутствующих на совещании председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, министра финансов Антона Силуанова и помощника президента Максима Орешкина хозяин Кремля потребовал детальных докладов о состоянии экономики и причинах ухудшения макроэкономических показателей.

«Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий, причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», — сурово пробормотал Путин.

Напомним, по состоянию на апрель 2026 года дефицит бюджета государства-агрессора превысил годовой план. Несмотря на то, что РФ смогла зарабатывать на нефти довольно долго в период обострения конфликта в Иране.

Как стало известно ТСН.ua из источников в политических кругах, санкции США против российской нефти снова действуют в полном объеме после временного ослабления в марте.