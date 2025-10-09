Путин нашел "отмазку" перед Алиевым за сбитие азербайджанского самолета

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

В четверг, 9 октября, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российский президент Владимир Путин оправдывался за сбитие азербайджанского пассажирского самолета, который летел в Грозный.

Заявления хозяина Кремля цитируют российские пропагандисты.

По словам Путина, одной из причин «авиакатастрофы» самолета авиакомпании AZAL был украинский беспилотник, который находился в воздушном пространстве России.

«Сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы. Она связана с несколькими обстоятельствами. Первое заключается в том, что [в небе] находился украинский беспилотник, в частности три таких беспилотника пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии», — нашел «отмазку» российский президент.

При этом Путин признал, что по пассажирскому самолету, который летел из Баку в Грозный, был нанесен удар из российской системы ПВО. Однако, даже здесь он придумал абсурдное объяснение, чтобы преуменьшить вину.

По словам хозяина Кремля, две российские ракеты, выпущенные системой ПВО, не поразили самолет AZAL непосредственно, а взорвались в нескольких метрах.

«Если бы это произошло, [самолет] упал бы на месте. [Ракеты] взорвались по разным причинам в нескольких метрах, где-то примерно от десяти метров», — сказал российский президент.

Как отмечает азербайджанское издание Azerbaijan Armed Forces, абсурдность такого объяснения заключается в том, что ракеты ПВО не должны непосредственно попадать в воздушную цель, а именно взрываться рядом, чтобы уничтожить ее элементами поражения, которыми она накрывает заданную цель.

Путин заверил, что о причинах крушения самолета AZAL, которые он озвучил Алиеву, его проинформировали буквально позавчера.

Как известно пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», который летел в столицу Чечни, упал в Казахстане 25 декабря 2024 года. В Сети сразу появились кадры с хвостовой частью самолета, на которой были видны отверстия, характерные для поражения средствами ПВО.

В тот же день, когда россияне сбили самолет AZAL, азербайджанские аналитики предположили, что он был поражен российским зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С1».

Напомним, недавно азербайджанские СМИ опубликовали анонимное письмо, которое содержит объяснительную записку капитана ПВО из Грозного. В документе утверждается, что российские военные открыли огонь по пассажирскому самолету AZAL по приказу, полученному по телефону.