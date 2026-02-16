Путин нашел "золотую рыбку" для финансирования войны против Украины: подробности

Президент России Владимир Путин на рыбалке / © Associated Press

Пока Запад ужесточает санкции против России, Кремль нашел новый источник прибыли в океанических глубинах Западной Африки. Незаконный вылов рыбы приносит Москве миллиарды, которые прямо направляются на финансирование войны против Украины.

Об этом пишет Onet со ссылкой на экспертов военного журнала ADF, издаваемого Командованием США в Африке.

Российские рыболовецкие траулеры в больших масштабах ведут незаконный промысел в водах Западной Африки. По оценкам экспертов, потери для экономик прибрежных государств достигают миллиардов долларов, а вырученные средства могут использоваться Россией для обхода санкций и финансирования войны против Украины. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) отмечает, что более половины рыбных запасов в этом регионе уже находится под угрозой истощения.

Как подчеркивает ADF, доходы от такого вылова нужны России, находящейся под западными ограничениями, для продолжения боевых действий против Украины.

Ранее Москву обвиняли в чрезмерном вылове в Балтийском и Черном морях, а также в Арктике. Теперь, по данным специалистов, аналогичная хищническая практика применяется в водах Африки. Ежегодно континент теряет примерно 11,2 млрд долл. из-за незаконного вылова, из которых 9,4 млрд приходится именно на страны Западной Африки.

Россия среди лидеров по масштабам незаконного вылова рыбы

Согласно Индексу риска незаконного, незадекларированного и нерегулируемого рыболовства (IUU), Россия стабильно находится среди государств, которые чаще всего фигурируют в обвинениях по нелегальному вылову, уступая лишь Китаю.

«Как мы уже видели в случае с золотом и другими полезными ископаемыми, бриллиантами, а в определенной степени также нефтью и газом, Россия видит возможность расширить вылов в исключительных экономических зонах африканских стран», — заявил в ноябре прошлого года агентству Bloomberg старший исследователь Университета Мэриленда в Колледж-Парке и эксперт по российскому влиянию в Африке Джозеф Сигл.

Соглашения РФ и экономические потери африканских стран

В декабре 2025 года Россия заключила рыболовецкое соглашение с Марокко. По оценкам, это государство ежегодно недополучает около 500 млн долл. из-за незаконной эксплуатации морских ресурсов. Предыдущая договоренность предусматривала доступ 10 российских траулеров в марокканские воды с квотой на вылов 140 тыс. т мелкой рыбы, в частности сардин и скумбрии. Взамен Москва, по информации журнала Seafood Source, платила 7 млн долл. ежегодно.

В Сьерра-Леоне, которая теряет примерно 50 млн долл. в год из-за незаконного вылова, Россия получила право на ежегодный вылов до 40 тыс. т рыбы.

Кроме Марокко и Сьерра-Леоне, российские суда осуществляют промысел в водах Анголы, Гвинеи-Бисау, Мавритании, Намибии, Нигерии и Сенегала.

Угроза для морских экосистем

По информации FAO, более половины рыбных запасов в зоне от Гибралтарского пролива до устья реки Конго в Демократической Республике Конго — где работают российские траулеры — уже находится в состоянии биологической неустойчивости.

Эксперты, на которых ссылается журнал ADF, отмечают, что рост интереса России к африканским морским ресурсам лишь усугубит проблему их истощения.

Российские траулеры, как и некоторые китайские суда, связывают с незаконным выловом, нелегальной перегрузкой рыбы прямо в море с целью сокрытия ее происхождения, регулярным отключением систем идентификации во время промысла и чрезмерным выловом редких и уязвимых видов.

Кроме Африки, флот, связанный с Кремлем, фиксируют в незаконной деятельности также в водах Аляски, Антарктики, Северного Ледовитого океана, Японии и Южной Кореи.

Из-за войны на РФ надвигается масштабный кризис

К слову, по информации Bloomberg, из-за экономического охлаждения, рекордных ставок и огромных расходов на войну (38% бюджета) российские компании массово просят у государства льгот и субсидий. Металлурги хотят отмены акцизов, а железная дорога — миллиардной помощи для покрытия долгов. Журналисты и эксперты отмечают, что ресурсов на всех не хватит, поэтому правительство перекладывает риски на банки, чьи доходы уже упали на 8%. В начале 2026 года индекс промышленности стал отрицательным, инфляция превышает 4%, а регионы оказались в финансовом тупике из-за дефицита бюджетов.

Заметим, на Мюнхенской конференции министр обороны Великобритании Джон Хили предложил странам Объединенных экспедиционных сил (JEF) силой захватывать танкеры «теневого флота» РФ, чтобы перекрыть финансирование войны против Украины. Командующий Ричард Найтон представил варианты совместных операций по примеру США, однако часть союзников опасается эскалации. Пока окончательного решения по 1500 подсанкционных судов нет, но Эстония подтвердила готовность участников к более активным действиям.