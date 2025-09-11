Путин насмехается над Трампом: Сикорский раскрыл истинные намерения диктатора

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп уже должен осознать, что российский диктатор Владимир Путин не только насмехается над ним, но и не намерен завершать полномасштабную войну против Украины. Вместо ожидаемого прекращения огня и мирных переговоров Москва только усиливает агрессию, в том числе и против стран НАТО.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью американскому телеканалу PBS.

Неоправданные надежды и жестокая реальность

Во время разговора ведущий спросил Сикорского, верит ли он, что Дональд Трамп в конце концов решит применить санкции против России. Польский министр был категоричен в своем ответе и подчеркнул, что время для иллюзий истекло.

«Президенту Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним. Вместо прекращения огня, на который надеялись перед саммитом на Аляске, и серьезных мирных переговоров Путин запускает только больше и больше дронов — сначала против Украины, а теперь и против НАТО», — подчеркнул Радослав Сикорский.

Он добавил, что действия Кремля свидетельствуют о системной стратегии провокаций, а не о готовности к деэскалации или мирному урегулированию конфликта. Министр также упомянул, что Путин уже не в первый раз игнорирует дипломатические усилия и личные ожидания Трампа.

Потребность в скоординированных действиях

Глава МИД Польши выразил надежду, что в конечном счете «мы увидим серьезные скоординированные действия для того, чтобы Путин осознал, что у его экзотичного проекта возрождения Российской империи нет шансов». По его словам, игнорирование провокаций только поощряет российского диктатора к дальнейшей эскалации.

Сикорский подчеркнул, что Польша, безусловно, уважает все попытки остановить российско-украинскую войну дипломатическим путем и стремится к скорейшему наступлению мира для Украины. Однако он четко дал понять, что дипломатия без решительных шагов бессильна перед лицом агрессивной политики Путина.

«Но, по нашему мнению, Путин отреагирует только на сильные шаги. Путин слишком долго злоупотреблял доброй волей президента Трампа», — акцентировал польский министр, призывая к более жесткому и последовательному ответу на российскую агрессию.

Позиция Сикорского подчеркивает глубокую обеспокоенность Польши относительно ситуации в Европе и напоминает о том, что иллюзии относительно мирных намерений Путина могут стоить слишком дорого. Сикорский четко позиционирует Польшу как страну, понимающую угрозу и призывающую к решительным действиям международного сообщества.

