Путин нацелился на еще одну страну НАТО: разведка "спалила" новую операцию Кремля

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Российские спецслужбы начали масштабную операцию по картографированию критической инфраструктуры Швеции. Кремль готовит почву для реальных диверсий и саботажа.

Об этом сообщил украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО со ссылкой на Службу безопасности Швеции.

Шведская спецслужба предостерегает, что Россия может перейти к более рискованным и непредсказуемым шагам. По ее информации, российские агенты получали задание фиксировать и картографировать объекты, которые имеют критическое значение для обороны страны.

Сбор данных о критической инфраструктуре со стороны Кремля может указывать на подготовку к возможным диверсиям или актам саботажа. Речь идет не только о военных целях, но и об энергетических, транспортных и цифровых системах.

У Швеции есть основания рассматривать Россию как угрозу своей безопасности. Страна уже неоднократно сталкивалась с кибератаками, фиксировала нарушения своего воздушного пространства российской авиацией, а также случаи диверсий против подводной инфраструктуры в Балтийском море.

Кроме того, фиксируются и нетипичные инструменты влияния: ранее шведские правоохранители разоблачили представительниц Русской православной церкви, которых подозревают в сотрудничестве с военной разведкой РФ.

«Действия рф в Швеции свидетельствуют о системном подходе — от сбора разведданных до подготовки и возможного осуществления диверсий. Это подтверждает расширение гибридной агрессии кремля против европейских стран, которая набирает все большие масштабы», — отметили в ЦПД.

К слову, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что на северо-востоке Эстонии много русскоязычных, что создает риск гибридного сценария для страны по образцу Крыма. Он подчеркнул, что Россия наращивает логистические военные возможности вдоль всей западной границы, в частности возле Нарвы. Эксперт назвал Эстонию одним из самых слабых мест НАТО.

Заметим, 18 марта российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо. Самолет находился в небе страны около минуты без плана полета и радиосвязи, что заставило итальянских пилотов миссии НАТО с авиабазы Эмари подняться на перехват. Из-за инцидента МИД Эстонии вызвал представителя РФ и вручил ноту протеста.