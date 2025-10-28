"Путин назад не вернет": министр обороны Италии сказал, должна ли Украина пойти на уступки

Министр обороны Италии Гвидо Крозетт / © Фото из социальных сетей

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто уверен, что у Украины не будет сил для возвращения оккупированных территорий даже при помощи Запада, а президент РФ Владимир Путин уже не сможет «вернуть назад», поскольку закрепил их как «российские» в конституции. Министр считает, что Киеву придется решить, что является большей жертвой — уступка территориям или продолжение кровавой войны.

Об этом пишет итальянское издание Il Sole 24 ore.

Оценка возможности Украины и позиция Путина

Гвидо Крозетто считает, что на сегодняшний день «все считают невозможным» возвращение Украиной территорий, потерянных в 2014 году и после февраля 2022 года.

«Россия никогда их не отдаст, а у Украины не будет сил, чтобы самостоятельно их отвоевать, даже с нашей помощью», — заявил Крозетто.

Он также подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин поставил себя в условии, когда не может пойти на переговоры или отступление, поскольку уже изменил конституцию, сделав оккупированные территории русскими. По его мнению, первая гипотеза, обсуждаемая президентом США Дональдом Трампом, — это «говорить об уступках» территориями.

Выбор между войной и уступками

На вопрос журналиста о возможности для Украины согласиться на отказ от четырех оккупированных областей, Крозетто ответил, что это зависит только от них.

Министр считает, что Киеву придется самостоятельно решить, «наибольшей ли жертвой является уступка территорий, или продолжение кровавой войны, которая может ухудшиться». Он также привел данные о потерях:

«Украинские потери – 520 тысяч, российские потери – более 1 миллиона. Разница в том, что украинцы знают о своих потерях, у российского народа нет об этом представления», — напомнил Крозетто.

Гибридная война и коррупция в Италии

Министр обороны Италии также высказался по поводу гибридной войны и российской пропаганды, проникающей в итальянское общество. Крозетто заявил, что "российская пропаганда проникла в мозг и культурное формирование многих людей", используя социальные сети и другие инструменты.

Кроме того, он заявил о «классической инфильтрации коррупции», утверждая, что «неподозреваемые итальянцы были коррумпированы Россией». Крозетто объяснил, что Италия – главная европейская страна, которую враги пытаются дестабилизировать.

«Мы единственная стабильная страна в Европе, и именно поэтому мы являемся главной целью», — считает министр.

Позиция НАТО: защита нашего образа жизни

Президент Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, выступил с противоположным заявлением, отметив рост агрессии России и необходимость поддержки Киева.

«Москва больше не соблазняет инструментальной политикой диалога; она сбросила маску. Она нападает на Украину, и НАТО будет продолжать поддерживать законное право Киева на самооборону против российской агрессии, потому что мы защищаем свободу, демократию и принципы, гарантирующие безопасность нашего образа жизни», — заявил адмирал.

Он добавил, что угроза долгосрочна, и «совершенно нельзя ослаблять бдительность».

Напомним, Зеленский ответил, готов ли на территориальные уступки РФ ради мира. Президент еще раз подчеркнул, что Украина свои территории оккупантам не будет отдавать.