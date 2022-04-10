Путин назначил нового командующего войной в Украине: что известно о "сирийском мяснике"

Путин назначил нового командующего войной в Украине: что известно о "сирийском мяснике"

Новый командующий почти год руководил русскими войсками в Сирии и прославился тактикой ведения войны, предполагавшей большое количество гражданских жертв.

Путин назначил нового командующего войной в Украине. Им стал 61-летний генерал армии Александр Дворников, которого из-за жестокой тактики войны прозвали "сирийским мясником".

Об этом пишет BBC News Украина со ссылкой на западных чиновников.

Ранее на отдельных участках командовали генералы в зависимости от региона и военного округа, из которого они пришли в Украину. Вследствие этого между российскими командованиями была плохая координация, ведь российские войска никогда не работали таким образом.

Теперь ситуацию принялся исправлять генерал российской армии Александр Дворников, имеющий большой опыт российских операций в Сирии. Западные чиновники говорят, что это может привести к определенному "улучшению" общего командования и управлению российских оккупантов.

"Как генерал армии Дворников имеет самый высокий ранг среди всех командующих, задействованных армий (они генерал-полковники); это значит, что его приказов никто не будет обсуждать, не будет привычных уже соревнований между генералами, никаких "каждый сам за себя" — как это было до сих пор", — говорит австрийский военный эксперт Том Купер.

По его словам, теперь в России планируется наладить четкую вертикаль подчинения и ответственности, которой до этого якобы не было в войсках РФ во время войны с Украиной.

Следует отметить, что до 2016 года Александр Дворников почти год командовал российскими войсками в Сирии, из-за чего журналисты и эксперты называли его "сирийским мясником". Такое прозвище Дворников получил за тактику ведения войны, предполагавшую большое количество гражданских жертв.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович уже отреагировал на информацию о назначении нового командующего группировкой россиян на территории Украины.

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