Путин назначил племянника Кадырова "молочным магнатом" РФ: отдал ему отобранный бренд

Новым гендиректором ООО "Данон Россия" после передачи компании во временное управление Росимущества стал глава Минсельхоза Чеченской Республики Якуб Закриев, являющийся родным племянником Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает The Bell.

Это произошло после того, как Россия отобрала российский бизнес у Danone и объявила о завершении процесса "национализации".

Смена руководства ООО "Данон Россия" произошла 18 июля – через два дня после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов компании во временное управление Росимущества.

Якуб Закриев – сын сестры главы Чечни Зулай Кадыровой. Закриев руководил делами главы правительства Чечни в 2014-2015 годах, с 2018 по 2020 год занимал должность мэра Грозного, затем руководил администрацией главы и правительства Чечни. После этого он стал замглавы правительства Чечни и министром сельского хозяйства.

Напомним, Danone решила уйти из России только после восьми месяцев полномасштабной войны против Украины – в октябре 2022 года.

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