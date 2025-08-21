Путин назначил руководить наступлением на Сумы и Харьков генерала, который бомбил Сирию

Война в стране / © ТСН

Реклама

Российский генерал Евгений Никифоров назначен новым командующим группировки войск «Север», в зоне ответственности которой Харьковская, Сумская и Черниговская области Украины, а также приграничные регионы РФ. В свое время он руководил российскими войсками в Сирии.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

В четверг, 21 августа, в военном ведомстве государства-агрессора отчитались о посещении позиций группировки министром Андреем Белоусовым. Он заслушал доклад командующего генерал-полковника Евгения Никифорова об оснащении бойцов «современным вооружением и военной техникой».

Реклама

Известно, что с июня по октябрь 2021 года Никифоров возглавлял группировку войск ВС РФ в Сирии. В частности он принимал праздничный парад на авиабазе Хмеймим.

Впоследствии 55-летний Никифоров командовал Западным военным округом России, который затем расформировали, после чего на его территории были созданы Ленинградский и Московский военные округа.

По информации СБУ, Никифоров был связан с главарем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным, а его наемники в 2014 году во время оккупации Донбасса выполняли приказы этого генерала.

Он же, по данным СБУ, распорядился сбить Ил-76МД, который транспортировал боеприпасы и бронетехнику для бойцов ВСУ, которые защищали аэропорт Луганска в июне 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 49 человек.

Реклама

В августе 2016 года Генпрокуратура Украины внесла Никифорова в список обвиняемых в «преступлениях против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка».

Напомним, во время войны в Украине военные российской «элитной» бригады намеренно наносили себе огнестрельные ранения, которые потом оформляли как «боевые». Среди самострелов — полковник Артем Городилов и его подчиненный, подполковник Константин Фролов по прозвищу «Палач».