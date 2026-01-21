Путин назвал Данию "жестким колонизатором" и подсчитал цену Гренландии

Путин счел Гренландию в «алясках» / © Associated Press

Российский диктатор Путин подхалимски заявил, что тема Гренландии и США его не касается.

Заявление диктатора публикуют российские пропагандистские СМИ.

Кроме того, Путин цинично заявил, что «Дания всегда относилась к Гренландии жестко, как к колонии». Похоже, диктатор забыл, как его страна на протяжении всей истории истребляла и ассимилировала покоренные народы. И сейчас в азиатской части РФ сотни коренных народов у большинства не знают родной язык.

Также Путин сравнил вероятную покупку Штатами Гренландии с покупкой Аляски у России. Он намекнул, что Российская империя «прогадала» с ценой и отдала Аляску почти даром.

«Если мне не изменяет память, площадь Аляски составляет около 1,717 млн квадратных километров, возможно, чуть больше. А Соединенные Штаты купили у нас Аляску за 7,2 миллиона долларов США. В сегодняшних ценах, учитывая инфляцию за все эти десятилетия, эта сумма составляла около 158 миллионов долларов», — подсчитал военный преступник.

По его мнению, США «потянут» покупку Гренландии, если она будет продаваться в ценах, сравнимых с теми, за которые Россия в XIX веке продала американцам Аляску. Диктатор подсчитал, что сумма может составлять от $200 до $1 млрд.

«Площадь Гренландии, она чуть больше [площади Аляски] — по-моему, 2,166 млн кв. км, тоже с хвостиком. То есть разница где-то 450-449, примерно тысяч квадратных километров. Ну вот, значит, если сравнить это со стоимостью приобретения США Аляски, то цена за Гренландию была бы, ну где-то там $200-250 млн. Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, до миллиарда. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру», — сказал российский диктатор.

Напомним, Трамп заявил, что согласовал с генсеком НАТО Рютте «основу будущего соглашения» о статусе Гренландии и всего Арктического региона.

Ранее мы писали, сможет ли Трамп купить или захватить Гренландию, зачем ему остров, при чем здесь Россия и Китай и почему это будет конец НАТО.