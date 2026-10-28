Путин назвал Маска гением и похвастался российским аналогом Starlink "Рассвет" - детали заявления

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия поддерживает тесные контакты с США в космической сфере, в том числе с американским предпринимателем Илоном Маском. В то же время Москва развивает собственную спутниковую систему связи «Рассвет», которую российский президент Владимир Путин назвал аналогом Starlink.

Об этом Путин заявил 28 октября, сообщают пропагандистские РосСМИ.

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По словам главы Кремля, российский проект находится только на начальном этапе развития.

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«Мы тесно сотрудничаем с нашими американскими партнерами, в том числе с г-ном Маском, ведь на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину и порядок», — заявил Путин.

Он также назвал Маска «гениальным человеком», вспомнив тысячи спутников Starlink, которые компания SpaceX вывела на орбиту.

Российский аналог Starlink — что о нем известно

Россия разрабатывает низкоорбитальную спутниковую систему широкополосной связи «Рассвет», которая должна стать альтернативой Starlink. Ранее ГУР Министерства обороны Украины обнародовало информацию о разработчиках и производителях, вовлеченных в реализацию этого проекта.

Первые 16 спутников системы Россия запустила в марте 2026 года. В конце мая сообщалось, что аппараты проходят тестирование. На тот момент признаки их военного применения не выявили.

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19 июля прошел второй запуск серийных спутников. По данным независимых баз, на орбиту было выведено еще 16 аппаратов.

Однако для обеспечения круглосуточного покрытия, о котором заявляет Москва, российская спутниковая группировка должна насчитывать более 250 аппаратов.

Тем временем , Европа ищет альтернативу Starlink Илона Маска после ограничений связи в Украине. Nokia и ICEYE изучают возможность создания спутниковой системы.

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