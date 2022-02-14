Путин назвал расширение НАТО на восток "бесконечным" и "очень опасным" для России

Путин назвал расширение НАТО на восток "бесконечным" и "очень опасным" для России

В частности, президенту РФ не нравится, что теперь расширение НАТО может произойти за счет бывших республик СССР, особенно Украины.

Президент страны-агрессора Владимир Путин во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым назвал "бесконечным" и "очень опасным" расширение НАТО на восток.

Об этом информирует " ТАСС".

По словам Путина, российский МИД должен вскоре предоставить свои соображения по поводу ответов США и НАТО на предложения Москвы о так называемых "гарантиях безопасности".

"Мы договаривались (с Лавровым — Ред.) о том, что министерство иностранных дел России представит свои соображения относительно ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель по организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе, и ответы на наши беспокойства, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток", — сказал Путин.

В частности, президенту РФ не нравится, что теперь расширение НАТО может произойти за счет бывших республик СССР, особенно Украины.

Ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко объяснил свои слова о якобы "отказе Украины от НАТО".

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