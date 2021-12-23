Путин назвал РФ "посредниками на Донбассе" несмотря на то, что россияне едут "в военные командировки в "Л/ДНР"

Путин назвал РФ "посредниками на Донбассе" несмотря на то, что россияне едут "в военные командировки в "Л/ДНР"

Он считает, что будущее оккупированного Донбасса должны определить люди, живущие там.

Российский президент Владимир Путин считает РФ посредником в "конфликте" на Донбассе.

Такое мнение он высказал на своей ежегодной пресс-конференции 23 декабря.

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"Мы видим свою роль в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, проживающих на этой территории (оккупированная РФ часть Донбасса – Ред.). Есть ли проблемы? Да. Согласно Минским соглашениям, Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет. Мы на это не соглашались", — высказался глава Кремля.

Путин считает, что будущее оккупированного Донбасса должно определить живущие там люди, а Украина должна закрепить в своей Конституции особый автономный статус этих территорий.

Следует отметить, что такие заявления Путин делает, несмотря на информацию в СМИ, о том, что в России и на оккупированной территории Донбасса активно вербуют наемников с боевым опытом. Так, издание "Медуза" со ссылкой на собственные источники пишет, что Москве вербовщики пытались нанять 120 "россиян с боевым опытом", которые готовы отправиться в Донецк на три месяца. Им обещали платить 160 тысяч рублей (более 2 тысяч долларов) в месяц в расположении "части", и 320 тысяч рублей (более 4 тысяч долларов) "на фронте".

Напомним, во время пресс-конференции Путин назвал Революцию Достоинства в Украине "кровавым госпереворотом". Он также начал оправдывать беглого президента Виктора Януковича, говоря, что тот "согласился со всем и был готов покинуть власть".

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