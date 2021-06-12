Путин назвал "словесным несварением желудка" вопрос об убийствах Немцова и других оппозиционеров Кремля

Путин рассмеялся на вопрос, были ли смерти оппозиционеров совпадением.

Президент Российской Федирации Владимир Путин высказался о смерти известных российский оппозиционных режиму Кремля деятелей. В интервью американского канала NBC журналист спросил у Путина есть ли убийство Бориса Немцова, Анны Политковской, смерти Александра Литвиненко, Сергея Магницкого и Михаила Лесина совпадением. На что Путин рассмеялся.

"Не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, только словесное. Вы перечислили много людей, которые погибли в разное время по разным причинам от рук разных людей", — сказал президент России.

Также глава Кремля отметил, что среди упомянутых погибших он хорошо относился к Михаилу Лесину — экс-министра печати РФ и основател Russia Today, который умер от тупой травмы головы в Вашингтоне.

"К Лесину я очень хорошо относился, он умер или погиб в США. Мы в вас должны спросить, как он там погиб?", — добавил Путин.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и США самые худшие за последние годы.

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