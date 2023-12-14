Путин назвал виновных во вспышке опасного заболевания в РФ: украинцы и куриные яйца

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость корью в России в этом году выросла почти в 300 раз.

Президент РФ Владимир Путин назвал причиной резкого скачка заболеваемости корью в России приезд в страну-агрессорку "большого количества граждан Украины", которые якобы не имеют должной иммунной защиты. Также он признал дефицит вакцины из-за недостаточного количества сырья для ее изготовления – куриных яиц.

Таким бредом хозяин Кремля делился во время прямой линии с россиянами, передает The Moscow Times.

По словам Путина, вспышки заболеваемости корью "во всем мире наблюдаются раз в четыре года" и они "связаны с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты".

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“В Украине иммунизация была низкой. Это проблема. Миллионы людей к нам переехали из Украины”, — сказал президент государства-агрессора.

В то же время Путин признал "технический сбой", из-за которого у России возник дефицит вакцин от кори и краснухи.

“Это связано, как ни странно, с яйцом. Сырьем для вакцины против кори являются куриные яйца. Главное – чтобы их было достаточное количество и нужного качества. Своевременно это не было сделано”, — отметил хозяин Кремля.

Президент РФ также признал, что уход с российского рынка ряда иностранных фармацевтических компаний стал проблемой и заверил, что российская промышленность занимается "импортозамещением".

Почему на самом деле возросла заболеваемость корью в РФ

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость корью в России в январе-сентябре 2023 года возросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 288 раз, или на 28 732% — до 8073 случаев.

Показатели заболеваемости вдвое превзошли предыдущий "рекорд", который был установлен в 2019-м — тогда было зафиксировано около 4 тысяч случаев.

Врач-инфекционист Валентин Ковалев, работающий заведующим в одном из федеральных медицинских центров, утверждает, что резкий рост заболеваемости корью в России связан с начавшимися весной 2023 года перебоями в поставках вакцин.

Российские врачи не видят перспектив снижения заболеваемости корью в ближайшее время. Количество заразившихся будет расти до тех пор, пока не переболеют все непривитые, отметил Ковалев.

Напомним, ранее в монгольском регионе Завхан на границе с Российской Федерацией у погибшего сурка обнаружили содержание патогена бубенной чумы.

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