Путин назвал войну в Украине "вопросом жизни и смерти" для России

События на поле боя в Украине являются "вопросом жизни и смерти" для России, который может определить ее судьбу.

Об этом заявил президент государства-агрессора Владимир Путин в телевизионном интервью, обнародованном государственным каналом "Россия-1" в воскресенье, 18 февраля, передает The Moscow Times.

"Я считаю, что для нас самих, а тем более для наших слушателей и зрителей за границей, все еще важно понять наш образ мышления", — сказал российский президент, комментируя недавнее интервью бывшему американскому телеведущему Такеру Карлсону, которое Кремль использовал для продвижения своих нарративов о войне в Украине.

"Все, что происходит на украинском фронте: для них [стран Запада] это улучшение тактической позиции, а для нас — это наша судьба, это вопрос жизни и смерти", — сказал Путин.

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В издании напомнили, что Кремль неоднократно рассматривал почти двухлетний конфликт в Украине как "борьбу за выживание России", пытаясь сплотить патриотические настроения среди ее населения, поскольку многие россияне апатично относятся к войне.

В этом же интервью российскому государственному телеканалу, как передают пропагандистские СМИ, хозяин Кремля в очередной раз заявил, что Россия готова мирным путем завершить "этот конфликт". "Мы готовы к диалогу", – сказал Путин.

Напомним, в конце декабря 2023 авторитетная газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, а также американских чиновников, знакомых с ситуацией, сообщила, что российский президент Владимир Путин дипломатическими каналами выражает готовность к прекращению огня и переговоров.

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