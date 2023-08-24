"Путин не берет пленных": источники FT сообщили, что самолет Пригожина сбила российская ПВО

Источники пока не могут подтвердить, что на борту самолета находился Евгений Пригожин.

Самолет Embraer-135, на борту которого находился лидер террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин, предположительно сбила российская система ПВО.

Об этом пишет издание Financial Time со ссылкой на собственные источники из-за западных политиков.

Собеседник издания сообщил, что у него есть информация об уничтожении самолета российской зенитно-ракетной системой. Вместе с тем, он не смог подтвердить, что на борту самолета находился лично Евгений Пригожин.

"Путин не берет пленных", — добавил он.

Близкий к террористам "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone также утверждал, что самолет Пригожина был сбит с помощью средств ПВО.

Напомним, ранее сообщалось, что "вагнеровцы" обещают отомстить российскому диктатору Путину за смерть своего главаря Евгения Пригожина.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Тверской области разбился принадлежавший Пригожину самолет.

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