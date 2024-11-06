Кремль прокомментировал выборы президента США и способность Трампа окончить войну

В России также отрицают обвинения в вмешательстве в выборы США

Путин не планирует поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах в США, но "открыт к диалогу".

Прес-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это тем, что Соединенные Штаты являются "недружественной страной, прямо и косвенно вовлеченной в войну против России".

Также Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о возможности завершения войны в Украине через 24 часа, отметив, что это слишком сложная проблема для быстрого решения. Песков также выразил сомнение, что Трамп сможет изменить нынешнюю позицию США по этому вопросу.

Другие заявления пресс-секретаря Кремля:

Песков назвал результаты выборов в США внутренним делом этой страны.

Отношения между РФ и США находятся на историческом минимуме, а их будущее зависит от действий американского руководства.

Кремль отрицает обвинения в вмешательстве в выборы США.

Путин открыт к контактам с США, в частности, возможен телефонный звонок с Трампом, как сообщил Песков.

Оптимистическую реакцию российских политиков на победу Трампа Песков объяснил его мирными намерениями на международной арене.

Кремль будет оценивать президентство Трампа на основе его первых заявлений по России и конкретным действиям.

Россия будет судить США по поступкам, поэтому соображения по поводу возможных планов прекратить войну в Украине считают преждевременными.

Путин остается готов к конструктивному диалогу, однако Вашингтон пока имеет противоположные настроения, изменение которых может стать понятным в январе.

США имеют возможность способствовать завершению конфликта в Украине, однако будет ли это реализовано, станет известно после января.

Напомним, что Зеленский уже отреагировал на победу Трампа на выборах в США. Президент надеется на продолжение поддержки Украины в борьбе против российского агрессора.