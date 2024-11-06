Кремль прокомментировал выборы президента США и способность Трампа окончить войну

В России также отрицают обвинения в вмешательстве в выборы США
Путин не планирует поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах в США, но "открыт к диалогу".
Прес-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это тем, что Соединенные Штаты являются "недружественной страной, прямо и косвенно вовлеченной в войну против России".
Также Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о возможности завершения войны в Украине через 24 часа, отметив, что это слишком сложная проблема для быстрого решения. Песков также выразил сомнение, что Трамп сможет изменить нынешнюю позицию США по этому вопросу.
Другие заявления пресс-секретаря Кремля:
- Песков назвал результаты выборов в США внутренним делом этой страны.
- Отношения между РФ и США находятся на историческом минимуме, а их будущее зависит от действий американского руководства.
- Кремль отрицает обвинения в вмешательстве в выборы США.
- Путин открыт к контактам с США, в частности, возможен телефонный звонок с Трампом, как сообщил Песков.
- Оптимистическую реакцию российских политиков на победу Трампа Песков объяснил его мирными намерениями на международной арене.
- Кремль будет оценивать президентство Трампа на основе его первых заявлений по России и конкретным действиям.
- Россия будет судить США по поступкам, поэтому соображения по поводу возможных планов прекратить войну в Украине считают преждевременными.
- Путин остается готов к конструктивному диалогу, однако Вашингтон пока имеет противоположные настроения, изменение которых может стать понятным в январе.
- США имеют возможность способствовать завершению конфликта в Украине, однако будет ли это реализовано, станет известно после января.
Напомним, что Зеленский уже отреагировал на победу Трампа на выборах в США. Президент надеется на продолжение поддержки Украины в борьбе против российского агрессора.
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