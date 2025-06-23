Диктатор Путин / © Associated Press

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В случае потери Ирана Владимир Путин испытывает серьезный удар по своим позициям на Ближнем Востоке, однако российский диктатор не намерен защищать своего союзника.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал политолог Владимир Фесенко.

Безусловно, для Путина потеря Ирана будет ослаблением его позиции на Ближнем Востоке. Но Путин не намерен защищать Иран, не собирается воевать за Иран. И думаю, что именно сейчас при Трампе он не опасается за свою безопасность. Напротив, я думаю, что он уверен, что при Трампе войны между США и Россией не будет. Они будут договариваться между собой», — заявил политолог.

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По его словам, Путин еще давно сделал для себя соответствующие выводы.

Он все делает для того, чтобы продолжить договариваться с Трампом. А Иран — ну что поделаешь, Иран можно принести в жертву, хотя на этот момент, я думаю, более вероятен сценарий другой. После, возможно, еще некоторое время атаки Израиля на Иран Путин будет выступать в роли, как он и обещал Трампу, будет выступать в роли посредника», — отметил Фесенко.

Он добавил, что Путин хотел бы сохранить Иран как достаточно мощного союзника, однако в Тегеране уже могут изменить отношение к России, потому что она оказалась ненадежным партнером.

«И обеспечить такой мир, который хотели бы США, Путин тоже не сможет. Поэтому, так или иначе, война между Израилем и Ираном не сыграет в пользу Путина. Однако, я думаю, что он, не знаю, спал он или бодрствовал, ему точно докладывали об этих американских ударах, но он пока не транслирует это на себя», — отметил политолог.

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Фесенко также провел параллели с прошлым.

«Вот Каддафи — да, Саддам Хусейн — да, вот тогда он это почувствовал очень для себя остро, эмоционально. И разные источники подтверждают, что он так или иначе примерил и на себя их судьбу. Поэтому это у него в сознании существует, но в нынешней ситуации с Ираном, я думаю, что он о другой думает — о том, как сохранить для себя с одной стороны хорошие отношения с Трампом, с другой — сохранить хотя бы остатки нынешнего иранского режима», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Ираном, несмотря на авиаудары по его ядерной инфраструктуре.

Мы ранее информировали, что в Кремле истерически отреагировали на ночной удар. по ядерным объектам Ирана.

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