Путин не доверил Герасимову руководить обороной Курской области: кто возглавил контроперацию

Назначение Бортникова командующим противодействием наступления в Курской области свидетельствует о неудовлетворении хозяина Кремля действиями военного руководства.

Президент государства-агрессора Владимир Путин назначил главу ФСБ Александра Бортникова командующим "контртеррористической операцией" во время продолжающихся боев в Курской области.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

"Путин, вероятно, назначил Бортникова главой "контртеррористической операции", потому что Бортников ранее зарекомендовал себя как эффективный менеджер во время кризисов, угрожавших внутренней стабильности России и кремлевскому режиму", — говорится в сообщении.

Аналитики ISW напомнили, что Бортников занимался переговорами и обеспечил гарантии основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину во время мятежа летом прошлого года. После переизбрания Путин публично похвалил директора ФСБ за обеспечение безопасности и суверенитета России.

ISW уточняет, что назначение Бортникова руководителем противодействия наступлению в Курской области говорит о том, что Путин недоволен тем, как российское военное командование справляется с ситуацией.

Ранее во время экстренного совещания Совбеза, которое Путин провел 7 августа на фоне успешного продвижения ВСУ в Курской области, Герасимов пообещал президенту остановить и отбросить совершившие вторжение войска за пределы России.

Впоследствии Герасимов распространил ложную информацию об "остановке" продвижения вглубь России. После его заявления было потеряно еще около 10 населенных пунктов и газоизмерительную станцию "Суджа", через которую российский газ подается в Европу.

9 августа на территории Курской, Белгородской и Брянской областей РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на четырех российских чиновников, попросивших не называть их имен, неспособность российских вооруженных сил противостоять вторжению заставили "нервировать" Владимира Путина и все российское командование.

ВСУ сняли российский флаг в Свердликово Курской области

Напомним, глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер считает, что наступление украинских сил в Курской области демонстрирует, что российский президент Владимир Путин "ничего не контролирует".

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