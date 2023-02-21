Путин не хочет мира и готовится к новому наступлению – Столтенберг

Столтенберг также отметил, что Альянс все больше озабочен тем, что Китай планирует поддержку России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на обращение российского диктатора заявил, что Владимир Путин "готовится к новому наступлению".

Об этом сообщает CNN.

"Это президент Путин начал эту имперскую захватническую войну. Это Путин продолжает эскалацию. Прошел год после того, как он начал вторжение, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру. Напротив, как он сегодня ясно дал понять, он готовится до новой войны", – сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Борреллем.

Комментируя очередное обострение на востоке Украины, генсек НАТО признал, что пока трудно сказать, идет ли речь о большом весеннем наступлении РФ или это просто своеобразная прелюдия к нему. По его словам, Россия начинает новые наступательные операции, мобилизует больше войск и тянется за помощью к Северной Корее и Ирану.

Столтенберг также отметил, что Альянс все больше озабочен тем, что Китай планирует поддержку России. Кроме того, он повторил предварительные комментарии по поддержке Украины.

"Мы должны дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить и утвердиться как суверенное независимое государство в Европе. Поэтому мы должны поддерживать Украину, потому что это будет трагедия для Украины, но также опасность для всех нас, если Путин выиграет в Украине", – добавил Столтенберг.

Напомним, сегодня, 21 февраля, российский диктатор Путин выступил перед Федеральным собранием РФ. ТСН.ua собрал основные положения выступления Путина.

В частности, диктатор традиционно обвинил Запад и Киев в развязывании войны на Донбассе. Также он пригрозил, что Россия готова испытывать ядерное оружие.

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