Макрон сообщил, готов ли Путин договариваться

Глава Кремля не хочет мира с Украиной и не готов договариваться о нем, так что президент Франции Эмманюэль Макрон возобновит переговоры с Владимиром Путиным лишь "когда контекст и условия будут соответствующими".

Об этом Макрон сказал во время своего рабочего визита в столицу Аргентины — Буэнос-Айрес.

В то же время глава Франции "никогда не исключал" такого диалога.

После массовой атаки России на украинскую энергосеть 17 ноября президент Франции считает очевидным, что намерения Путина состоят в усилении боевых действий.

"Как бы ни были заявления Путина, он не хочет мира и не готов вести переговоры. В этом контексте мы должны придерживаться наших обязательств перед украинцами, то есть позволить им вести эту войну сопротивление, поставлять оружие, оборудование", — добавил Макрон.

Он также добавил, что именно вооружение, поддержка Украины и предоставление возможности противостоять являются главными "в ближайшие дни и недели". По его словам, союзники должны способствовать "миру, который не является капитуляцией Украины".

Со своей стороны премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, также направляющийся на G20, заявил в воскресенье, что он "не намерен говорить" с Владимиром Путиным и что необходимо "удвоить усилия для усиления помощи Украине".

Эммануэль Макрон выступил во время пресс-брифинга перед отъездом из Аргентины в Бразилию, где он примет участие в саммите G20.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Бразилия является членом Международного уголовного суда и должна была бы арестовать его.

Напомним, Франция и Британия разрешили удары по России своими дальнобойными ракетами. Об этом сообщили в Le Figaro.

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