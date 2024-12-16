"Путин не хочет окончания войны, но готовится к этому": дипломат о ситуации в РФ

Готовы ли в Кремле к завершению войны в Украине?

В России уже подготовили разъяснение на случай завершения войны.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на слова чрезвычайного и полномочного посла, советника директора Национального института стратегических исследований Андрея Веселовского.

Президент РФ Владимир Путин, по словам дипломата, не хочет завершать войну против Украины. Но окончание конфликта возможно в случае серьезных поражений россиян.

"У Захаровой есть сценарий, как она будет все объяснять. Это не проблема. И оно появится тогда, когда появятся серьезные поражения российских войск на фронте", – добавил Веселовский.

Он подчеркнул, что украинские дроны и еще несовершенные ракеты наносят России серьезный ущерб.

"Недавно прошла понравившаяся мне фраза. Путин не хочет окончания войны, но Путин готовится к этому. И я в эту фразу верю. Признаки есть, но нужно больше с нашей стороны", — сказал дипломат.

Напомним, 47-й президент США Дональд Трамп заявил 16 декабря, что работает над "прекращением войны" в Украине. Он отметил, что его команда достигла "небольшого прогресса" в этом.

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