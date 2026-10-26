- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 567
- Время на прочтение
- 4 мин
Путин не хочет умирать: Кремль вкладывает миллиарды в борьбу со старостью, а его дочь работает над генной терапией
Путин уже говорил о возможности бессмертия из-за пересадки органов. Теперь его дочь Мария Воронцова занимается исследованиями, которые должны помочь преодолеть старение.
Дочь президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова стала одной из ключевых участниц российских исследований, посвященных радикальному продлению человеческой жизни. Речь идет о генной терапии, препаратах против старения и 3D-печати органов — технологиях, которые, по замыслу кремлевских идеологов, могут помочь Путину «обмануть Бога».
Об этом пишет The Times.
Как дочь Путина планирует бороться со старением
41-летняя Мария Воронцова, врач-эндокринологиня и руководительница Института медицинских исследований и образования Московского государственного университета, рассказала об этих исследованиях на московском форуме «Живи долго, живи иначе».
Она разделила борьбу за долголетие на два этапа. Первый — соблюдение здорового образа жизни: правильное питание, физическая активность, умеренное употребление алкоголя и своевременное обращение к врачам.
«Это должно позволить большинству людей дожить до 85-90 лет», — отметила Воронцова.
Второй этап имеет более амбициозную цель — преодолеть биологические ограничения человеческого организма. Воронцова признала, что результаты этих исследований пока остаются ограниченными.
«В течение следующих 10–20 лет экзистенциальный страх смерти заставит систему здравоохранения решить эту проблему», — считает она.
Амбиции по продлению человеческой жизни интересуют не только ученых. Владимир Путин также неоднократно высказывался о перспективах радикального увеличения продолжительности жизни.
По данным издания, на саммите в Пекине осенью прошлого года Путин и глава КНР Си Цзиньпин оказались в центре внимания после того, как включенный микрофон зафиксировал их разговор о старении.
«С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет постоянно пересаживать, и люди смогут оставаться все моложе и даже достичь бессмертия», — переводил на китайский слова Путина его переводчик, сообщает The Times.
По информации издания, Си Цзиньпин отметил, что раньше люди редко доживали до 70 лет, а сегодня, по его словам, «у 70 ты еще ребенок». Он также предположил, что в течение этого столетия люди могут жить до 150 лет.
The Times также напоминает, что позже Путин заявлял журналистам: современная медицина и операции по замене органов позволяют человечеству надеяться на значительное продление активной жизни.
Какие технологии против старения разрабатывают в России
В 2024 году Владимир Путин объявил о запуске национального проекта «Новые технологии сохранения здоровья». Как пишет The Times, на программу предусмотрено 26 миллиардов долларов, а среди ее целей — спасти 175 тысяч жизней к концу десятилетия.
По информации издания, среди основных направлений исследований — генная терапия, 3D-биопечать живых тканей и выращивание органов в мини-свиньях для дальнейшей трансплантации. Эти технологии рассматривают как возможные способы борьбы с возрастными заболеваниями и продления жизни.
The Times также обращает внимание на Михаила Ковальчука — руководителя Курчатовского института, физика и близкого к Путину деятеля, которого считают одним из ключевых идеологов программы.
«Ковальчук грезит вечной жизнью и российским геномом», — заявил источник, близкий к Кремлю, в комментарии одному из российских изданий.
Еще одно направление исследований — генная терапия, которая должна замедлять клеточное старение. В апреле заместитель министра науки России Денис Секиринский сообщил о разработке такого препарата. Как отмечает The Times, эти исследования являются частью более широкой государственной программы, направленной на продление жизни.
Еще в 2024 году Министерство здравоохранения РФ направило научным институтам письма с требованием ускорить разработку технологий для уменьшения проявлений клеточного старения, замедления когнитивных и сенсорных нарушений и коррекции возрастного ухудшения работы иммунной системы.
«Когда мы получили это письмо, честно говоря, я был ошеломлен. Меня озадачила сама постановка вопроса. Ну конечно, давайте работать над восстановлением здоровья этих стариков — как будто больше никому не нужно наше внимание. Просто посреди войны мы должны все бросить», — рассказал один из исследователей изданию со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.
Смогут ли в России напечатать человеческие органы на 3D-принтере
Как пишет The Times, ученые Курчатовского института исследуют возможность создания человеческих тканей и органов с помощью 3D-печати. Российские исследователи утверждают, что уже напечатали хрящевую ткань человека и щитовидную железу мыши. По данным издания, их цель — научиться заменять человеческие органы с помощью этих технологий до 2030 года.
«Полностью функциональные человеческие органы, пригодные для трансплантации, пока невозможно создать в лаборатории», — отмечает The Times.
Кроме того, как подчеркивает издание, пересадка органов предполагает риски, а пациентам часто приходится длительно принимать препараты, подавляющие иммунную систему.
Еще одно направление, о котором пишет The Times, — разработка препаратов против возрастных изменений. На московском форуме Мария Воронцова предложила признать старость отдельным диагнозом.
«Это позволило бы одобрять препараты против старения, известные как геропротекторы, которые сейчас проходят клинические испытания», — говорится в материале The Times.
Напомним, ранее TSN.ua писал о возможных преемниках Владимира Путина и рисках борьбы за власть в Кремле после его смерти. Среди потенциальных претендентов на президентское кресло называли бывшего охранника Путина Алексея Дюмина, замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и Дмитрия Патрушева.