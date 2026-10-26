Путин не хочет умирать: Кремль вкладывает миллиарды в борьбу со старостью, а его дочь работает над генной терапией

Мария Воронцова и Путин

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Дочь президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова стала одной из ключевых участниц российских исследований, посвященных радикальному продлению человеческой жизни. Речь идет о генной терапии, препаратах против старения и 3D-печати органов — технологиях, которые, по замыслу кремлевских идеологов, могут помочь Путину «обмануть Бога».

Об этом пишет The Times.

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Как дочь Путина планирует бороться со старением

41-летняя Мария Воронцова, врач-эндокринологиня и руководительница Института медицинских исследований и образования Московского государственного университета, рассказала об этих исследованиях на московском форуме «Живи долго, живи иначе».

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Она разделила борьбу за долголетие на два этапа. Первый — соблюдение здорового образа жизни: правильное питание, физическая активность, умеренное употребление алкоголя и своевременное обращение к врачам.

«Это должно позволить большинству людей дожить до 85-90 лет», — отметила Воронцова.

Второй этап имеет более амбициозную цель — преодолеть биологические ограничения человеческого организма. Воронцова признала, что результаты этих исследований пока остаются ограниченными.

«В течение следующих 10–20 лет экзистенциальный страх смерти заставит систему здравоохранения решить эту проблему», — считает она.

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Амбиции по продлению человеческой жизни интересуют не только ученых. Владимир Путин также неоднократно высказывался о перспективах радикального увеличения продолжительности жизни.

По данным издания, на саммите в Пекине осенью прошлого года Путин и глава КНР Си Цзиньпин оказались в центре внимания после того, как включенный микрофон зафиксировал их разговор о старении.

«С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет постоянно пересаживать, и люди смогут оставаться все моложе и даже достичь бессмертия», — переводил на китайский слова Путина его переводчик, сообщает The Times.

По информации издания, Си Цзиньпин отметил, что раньше люди редко доживали до 70 лет, а сегодня, по его словам, «у 70 ты еще ребенок». Он также предположил, что в течение этого столетия люди могут жить до 150 лет.

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The Times также напоминает, что позже Путин заявлял журналистам: современная медицина и операции по замене органов позволяют человечеству надеяться на значительное продление активной жизни.

Какие технологии против старения разрабатывают в России

В 2024 году Владимир Путин объявил о запуске национального проекта «Новые технологии сохранения здоровья». Как пишет The Times, на программу предусмотрено 26 миллиардов долларов, а среди ее целей — спасти 175 тысяч жизней к концу десятилетия.

По информации издания, среди основных направлений исследований — генная терапия, 3D-биопечать живых тканей и выращивание органов в мини-свиньях для дальнейшей трансплантации. Эти технологии рассматривают как возможные способы борьбы с возрастными заболеваниями и продления жизни.

The Times также обращает внимание на Михаила Ковальчука — руководителя Курчатовского института, физика и близкого к Путину деятеля, которого считают одним из ключевых идеологов программы.

«Ковальчук грезит вечной жизнью и российским геномом», — заявил источник, близкий к Кремлю, в комментарии одному из российских изданий.

Еще одно направление исследований — генная терапия, которая должна замедлять клеточное старение. В апреле заместитель министра науки России Денис Секиринский сообщил о разработке такого препарата. Как отмечает The Times, эти исследования являются частью более широкой государственной программы, направленной на продление жизни.

Еще в 2024 году Министерство здравоохранения РФ направило научным институтам письма с требованием ускорить разработку технологий для уменьшения проявлений клеточного старения, замедления когнитивных и сенсорных нарушений и коррекции возрастного ухудшения работы иммунной системы.

«Когда мы получили это письмо, честно говоря, я был ошеломлен. Меня озадачила сама постановка вопроса. Ну конечно, давайте работать над восстановлением здоровья этих стариков — как будто больше никому не нужно наше внимание. Просто посреди войны мы должны все бросить», — рассказал один из исследователей изданию со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Смогут ли в России напечатать человеческие органы на 3D-принтере

Как пишет The Times, ученые Курчатовского института исследуют возможность создания человеческих тканей и органов с помощью 3D-печати. Российские исследователи утверждают, что уже напечатали хрящевую ткань человека и щитовидную железу мыши. По данным издания, их цель — научиться заменять человеческие органы с помощью этих технологий до 2030 года.

«Полностью функциональные человеческие органы, пригодные для трансплантации, пока невозможно создать в лаборатории», — отмечает The Times.

Кроме того, как подчеркивает издание, пересадка органов предполагает риски, а пациентам часто приходится длительно принимать препараты, подавляющие иммунную систему.

Еще одно направление, о котором пишет The Times, — разработка препаратов против возрастных изменений. На московском форуме Мария Воронцова предложила признать старость отдельным диагнозом.

«Это позволило бы одобрять препараты против старения, известные как геропротекторы, которые сейчас проходят клинические испытания», — говорится в материале The Times.

Напомним, ранее TSN.ua писал о возможных преемниках Владимира Путина и рисках борьбы за власть в Кремле после его смерти. Среди потенциальных претендентов на президентское кресло называли бывшего охранника Путина Алексея Дюмина, замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и Дмитрия Патрушева.

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