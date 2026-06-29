ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
848
Время на прочтение
1 мин

Путин не изменит свое мнение: экс-генсек НАТО сделал тревожное заявление о войне

Путин, несмотря на неудачи на поле боя и потери, хочет контролировать Украину, считает Столтенберг.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Комментарии
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сомнения, что диктатор РФ Владимир Путин изменит свое предыдущее решение и добровольно завершит войну в Украине.

Об этом сказал бывший генсек в интервью Welt.

По его мнению, Путин, несмотря на неудачи на поле боя и потери, хочет контролировать Украину и вряд ли он «изменит свое мнение».

«Он по-прежнему не контролирует Донбасс, а Украина как никогда близка Европе. Финляндия и Швеция вступили в НАТО в результате вторжения. Поэтому Путин не добился ни одной из своих стратегических целей, хотя Россия платит за это высокую цену. Украине удалось не только освободить часть своей территории и остановить дальнейшее продвижение России, но и нанести России серьезный удар», — сказал он.

Впрочем, Столтенберг предполагает, что в какой-то момент Путин может понять, что проиграет, и ему придется сесть за стол переговоров с Украиной.

Путин сделал новые заявления о войне

Глава Кремля Путин сделал резкое заявление о переговорах с Украиной. Он заявил, что Россия якобы не позволит Украине «навязать свои условия» для переговоров. По его логике, любой вариант, дающий шанс ВСУ перегруппироваться, автоматически становится неприемлемым.

Также он четвертый год подряд говорит об «окончательном освобождении Донбасса» и других стратегических планах «СВО». Более того, он назвал украинские территории «Новороссией».

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
848
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie